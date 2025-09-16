  • BIST 11043.3
BES: “Tatar’ın Davetini Reddediyoruz; Seçim Propagandasına Alet Olmayacağız”

» »
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ın kendilerine yaptıkları daveti reddettiklerini vurgulayarak, Tatar’ın seçim propagandasına alet olmayacaklarını kaydetti
BES: Cumhurbaşkanlığı makamı ile hükümeti bu süreçte ayrı tutmuyoruz

Üyelerine ve Kıbrıs Türk toplumunun tamamına seslenen Yönetim Kurulu, BES’in hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığı gibi her süreçte tavrını ortaya koymaktan çekinmeyen de bir yüreğe sahip olduğunu vurguladı.

“İlk önce şunun net olarak altını çizmeliyiz; Bizler Cumhurbaşkanlığı makamı ile Hükümeti bu süreçte ayrı tutmuyoruz. Bunu yapmamanızın nedeni bizlerle alakalı değil, tamamıyla görev süresi boyunca tarafsızlık ilkesine aykırı davranan Ersin Tatar’ın bizzat kendi duruşuyla alakalıdır” denilen BES açıklamasında, “Unutulmamalıdır ki, büyük ortağı UBP’nin olduğu bu hükümete Tatar her fırsatta destek vermiş, onların halkına rağmen hazırladıkları her yasaya onay vermiş ve bizzat UBP’nin kurultaylarına katılıp orada yaptığı konuşmalarda ‘Ben UBP’liyim’ demiştir” ifadelerine yer verdi.

“Tatar’ın tarafsız olduğu ima dahi edilemez”

Tüm bu gerçeklikler ortada dururken, BES olarak kendilerinin Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Tatar’ın tarafsız olduğunu ima dahi etmelerinin büyük saflık olacağını belirten sendika yönetimi, Tatar ve destekçisi olan hükümet partilerinin, göreve geldikleri ilk günden itibaren emekçilerin alın terine göz diktiğini, halkın değerlerine, yani laikliğe saldırdığını, çocukların başlarını örtmeye kalktığını, gazetecilere davalar yağdırdığını, üreticinin belini kırdığını, savundukları ayrılıkçı politikalarla tüm toplumu adanın kuzeyinde açık hava hapishanesine mahkum ettiğini vurguladı.

Açıklamada, “Tüm bu gerçekler ortada dururken bizlerin bunları yaşanmamış gibi kabul etmemiz ve düzene uyarak Tatar’ın seçim propagandasına alet olmamız mümkün değildir” denildi.

“Hükümetin ve destekçisi Tatar’ın gösterisinde maskotluk yapmayacağız”

Görev süresi boyunca tek bir kez dahi bu ülkenin sendikaları ile sivil toplum örgütlerinin yüzüne bakmayan Tatar’ın davetini reddettiklerini vurgulayan sendika yönetimi şunları kaydetti;

“Halkına bu kadar kötülük yapmış bu hükümetin ve destekçisi Tatar’ın sahneye koyacakları gösteri de maskotluk yapmayacağız.

BES, üyeleri ve halkı için vardır, emek için vardır, mücadele için vardır, üretmek için vardır, laiklik için vardır, çözüm ve barış için vardır, maskotluk yapmak için değil”

Belediye Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu

