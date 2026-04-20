Bir haftada 10 yangın

İtfaiye Müdürlüğü’nün haftalık raporuna göre, ülke genelinde 13-19 Nisan tarihleri arasında 10 yangın çıktı ve 20 özel servis olayı meydana geldi.
Yangınlar sonucu toplam 6 milyon 41 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

 

Aynı dönemde çıkan yangınların muhtemel sebepleri arasında kısa devre, aşırı ısınma, fritöz içerisinde unutulan yağın aşırı ısınması, yakıt sızıntısı ve mum kullanımına bağlı yangınlar yer aldı.

Yangınların 4'ü Lefkoşa, 3'ü Gazimağusa, 2'si Gemikonağ ve 1'i de Girne’de çıktı.

Özel servis olaylarının ise yangına karşı tedbir alma, ağaçta mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç motor bölümü ve ambarlarda mahsur kalan ya da sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların çıkarılması, kuyuya düşen koyunun kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarında sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanmasını kapsadığı belirtildi.

Özel servis olaylarının bölgelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa-9, Girne- 4, İskele-3, Gazimağusa-2, Güzelyurt ve Dipkarpaz-1"

 

