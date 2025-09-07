Birikmiş prim borçları için sigorta affı yürürlüğe girdi

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile, 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların 01 Ocak 2010 - 31 Temmuz 2025 dönemine ait gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının başvuru ve ödeme koşullarını düzenleyen 32/2025 ve 33/2025 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanarak 23 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği duyuruldu.

1 Ocak 2010 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışanları ve kendileri için gecikmiş prim borçlarını ve gecikme zamlarını kararnameler çerçevesinde ödemek isteyen işveren ve bağımsız çalışanların, 22 Eylül 2025 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi şubeleri veya bürolarına başvuru yapabilecekleri bildirildi.

Söz konusu kararnamelerden faydalanabilmek için 31/12/2009 tarihine kadar olan prim borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

1 Ocak 2010 tarihi ile 31 Temmuz 2025 tarihi arasındaki prim borçlarının %100’ünün ve ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden toplam gecikme zammının %10’unun bir defada en geç 26 Aralık 2025 tarihine kadar ödenmesi halinde prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılır.

Peşin ödeme planını tercih etmeyenler için ise taksitli ödeme imkanı sunulacağı, buna göre, prim borçlarının %25’ini ve bu tutara ait gecikme zamlarının %90’ını, %50’sini ve gecikme zamlarının %65’ini, %65’ini ve gecikme zamlarının %40’ını 26 Aralık 2025’e kadar ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulacağı aktarıldı.