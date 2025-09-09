Boğazköy’de Restoran Önünde Şiddet ve Rahatsızlık Olayı

Boğazköy’de faaliyet gösteren bir restorana giden A.Y. (E-32), alacağı olduğu iddiasıyla sarhoş bir şekilde restoran işletmecisine şiddet tehdidinde bulundu. A.Y., işletmeciye, evine ve iş yerine zarar vereceğini söyleyerek yerden aldığı iki taşı şahsa atmak suretiyle darp etti ve bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.