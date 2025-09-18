Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 18 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. Öğle saatlerinden itibaren ise hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 34-37 °C, sahillerde ise 30-33 °C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, periyodun ilk günü Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
