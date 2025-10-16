Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ekim 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Çekilişte 4 milyon TL’lik büyük ikramiye “26240” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

15 KASIM’A ÖZEL ÇEKİLİŞ

15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 6 milyon olarak belirlendi. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.