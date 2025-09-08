Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli

Kamu Hizmeti Komisyonu, anayasal bağımsız bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ettiklerini belirtti.

Kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine açıklama yapan Kamu Hizmeti Komisyonu, anayasal bağımsız bir kuruluş olduklarını vurguladı.

Komisyon, yetkilerini Anayasa, yasa ve tüzüklerden aldığını belirterek, başkan ve üyelerinin yürüttükleri tüm sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ettiklerini, bundan sonra da etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Komisyon ayrıca, çalışmalarının siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.