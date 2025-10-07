Çalıştığı işyerinden 428 bin TL çalan zanlıya 4 yıl 6 ay hapis cezası!

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Barkın okudu. Yargıç, sanığın işlemiş olduğu müstahdem tarafından sirkat suçu için 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Yargıç, “Sanığın işlemiş olduğu suçların huzurumuzda görüşülen diğer davaların türü itibarı ile oldukça yaygın suçlar arasında olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda ciddi ve yaygın suçlarla ilgili Yargıtay kararlarında işaret edildiği üzere, kamu yararının korunması prensiplerine ağırlık verilmesi gerektiği ve cezalandırmada bunun dikkate alınması gerektiğini belirtiriz” dedi. Yargıç Barkın, sanığın çalıştığı işyerinde 29 Nisan 24 ve 20 Şubat 25 tarihleri arasında mükerrer bir biçimde müstahdem tarafından sirkat suçunu işleyerek toplamda 428,302.48-TL tutarında ciddi bir meblağı sirkat ettiğini açıkladı. Barkın, sanığın Lefkoşa'da işlemiş olduğu sirkat suçundan Adli Şube tarafından tutuklanmasına müteakip aracında bulunan makbuzların incelenmesi üzerine işlemiş olduğu müstahdem tarafından sirkat suçunun ortaya çıktığını kaydetti. Yargıç, “Aktardığımız ve ifade ettiğimiz üzere Sanığın, başka bir suçtan tutuklanana kadar mükerrer bir biçimde müstahdem tarafından sirkat suçunu işleyerek oldukça ciddi bir meblağ sirkat etmiş olması ceza takdirinde aleyhinde dikkate alınıp değerlendirilmesi gereken bir husustur” dedi.

“Sanık emek vererek maaşını kazandığı işyerinde işvereni tarafından kendisine duyulan güveni suistimal ederek emek vererek geçimini sağladığı işyerine karşı işlemiş olduğu bu suç oldukça ciddidir. Müstahdem tarafından sirkat suçları ile işveren - çalışan arasında tesis edilmesi gereken güven ilişkisini zedelenmektedir. Ciddi şekilde artış gösteren bu tür suçların yaygınlaşmasının önüne geçmek, sağlıklı bir çalışma yaşamınım tesis edilmesi için zaruriyet olup bu tür suçlarda kamu menfaati zarar görmektedir. Ayrıca sanık yerde bulmuş olduğu bankamatik kartını kullanarak 2780TL harcama yapmak suretiyle sirkat suçunu İşlemiştir.” Sanığın sabıkasının olmayışını, iki çocuğu olmasını, ilk andan polise yardımcı olmasını ve mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.