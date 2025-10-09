  • BIST 10790.28
  • Altın 5417.109
  • Dolar 41.7214
  • Euro 48.6241
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Canaltay: TDT Gebele Sonuç Bildirisi, KKTC için tarihi bir adım

» »
Canaltay: TDT Gebele Sonuç Bildirisi, KKTC için tarihi bir adım
Canaltay: TDT Gebele Sonuç Bildirisi, KKTC için tarihi bir adım

Azerbaycan’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Azerbaycan Meclisleri Dostluk Grubu KKTC Başkan Vekili Resmiye Canaltay, “Gebele Zirve Sonuç Bildirisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ifade edilen dayanışma, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması bakımından tarihi bir adım olmuştur.” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Canaltay, TDT Gebele Sonuç Bildirisi’ni değerlendirdi.

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılan zirvede yayımlanan Sonuç Bildirisi’ni Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yönelik uluslararası destek bakımından önemli bir dönüm noktası olarak niteleyen Canaltay, bildiride yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik dayanışma ifadesinin KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması bakımından tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

“TDT’nin tutumu KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin iş birliği vizyonuna açık bir destek niteliğindedir”

Canaltay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bildiride, adadaki gerçeklere dayalı, müzakere edilmiş ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısında bulunulması; KKTC gerçeğinin çözüm sürecinde dikkate alınması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına dayanışma gösterilmesi, halkımızın egemen eşitliğine, kendi kaderini tayin hakkına, kendi yönetimini kurma iradesine ve varlığını, güvenliğini, kimliğini koruma hakkına verilen güçlü bir destektir.

Bu yaklaşımlar, BM ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının görmezden geldiği iki devletli çözüm gerçeğinin, Türk Dünyası düzeyinde bir kez daha teyit edilmesi anlamını taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu tutumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin iş birliği vizyonuna açık bir destek niteliğindedir.

KKTC olarak, Türk Dünyası’nın bu kararlı dayanışmasını memnuniyetle karşılıyor; adalet, barış ve istikrar temelinde, Ada’daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde ortak bir gelecek inşa etme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı’dan Denktaş’a: Tam bir felaket…09 Ekim 2025 Perşembe 12:19
  • Canaltay: TDT Gebele Sonuç Bildirisi, KKTC için tarihi bir adım09 Ekim 2025 Perşembe 12:17
  • Ali Pilli kalp pili operasyonu geçirdi: Durumu iyi09 Ekim 2025 Perşembe 12:17
  • Lefke ve İskele'de eş zamanlı göç denetim kontrolleri09 Ekim 2025 Perşembe 12:13
  • İskele Belediyesi Yaşam Kalitesini Artıran Projelerine Devam Ediyor09 Ekim 2025 Perşembe 12:12
  • Erhürman: Bu adada güvenlikle ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum Liderliği biz yokmuşuz gibi davranamaz08 Ekim 2025 Çarşamba 15:06
  • Yargılanan 5 Rum için karar verme süreci yaklaştı08 Ekim 2025 Çarşamba 15:02
  • Türk Devletler Teşkilatı Sonuç Bildirgesi'nde tam bir hayal kırıklığı! Bildirgede KKTC'nin adı yok!08 Ekim 2025 Çarşamba 14:57
  • Evinde arama yapıldı... 2 zanlı mahkemede08 Ekim 2025 Çarşamba 14:40
  • Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat faaliyette olacak08 Ekim 2025 Çarşamba 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti