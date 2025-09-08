Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

  • BIST 10477.13
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Çatalköy Cornaro bölgesi sahiline 10.30-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Kıb-Tek açıklamasında, kesintinin orta gerilim şebekesinde  yapılacak çalışma nedeniyle yapılacağı kaydedildi.

Lapta oteller bölgesinde çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek açıklamasında, elektriğin, Alsancak - Lapta anayolunun 3’ncü etabı kapsamında yapılacak çalışmalardan dolayı verilemeyeceği belirtildi.

