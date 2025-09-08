Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek açıklamasında, kesintinin orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yapılacağı kaydedildi.
Lapta oteller bölgesinde çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) çarşamba günü Lapta oteller bölgesine 10.00 ile 13.00 saatleri arası elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Kıb-Tek açıklamasında, elektriğin, Alsancak - Lapta anayolunun 3’ncü etabı kapsamında yapılacak çalışmalardan dolayı verilemeyeceği belirtildi.
