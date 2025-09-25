Çeler: “Anayasa Mahkemesi kararı üç önemli mesaj veriyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkanı Zeki Çeler, Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nü iptal kararının üç önemli çıkarım ortaya koyduğunu belirtti.

Çeler, toplumsal mücadelenin yaşamsal değer taşıdığını vurgulayarak, sendikaların ve yurttaşların inatçı ve demokratik eylemleriyle haklarını aradığında hiçbir gücün karşılarında duramayacağını ifade etti.

Hukukun hayati önemine işaret eden Çeler, “Hiç kimse kendini anayasanın ve yasaların üzerinde görmeye yeltenmemelidir. Demokrasi hukuka muhtaçtır. Yargının aldığı bu karar, toplumsal vicdanı rahatlatarak hukukun dışına çıkanlara güçlü bir mesaj vermiştir” dedi.

Seçimlerde seçici davranılması gerektiğini de hatırlatan Çeler, yurttaşların sandığa giderken bilinçli oy kullanmasının önemine dikkat çekti. Mevcut hükümetin iptal edilen Disiplin Tüzüğü’nü yasaya dönüştürme girişiminde bulunabileceğini ifade eden Çeler, “Bir toplumun iradesi, o iradeden beslenmeyen kişilerin insafına terk edilmemelidir” diye konuştu.