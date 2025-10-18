Çeler: Bu seçimi farkla kazanacağımıza inanıyoruz

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, toplumun CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a büyük bir güven duyduğunu ifade ederek, "Bu seçimi farkla kazanacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal Sim’de yayımlanan “Haber Toplantısı” adlı programa konuk olarak, 19 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi değerlendirmelerde bulundu. Çeler, toplumun CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a büyük bir güven duyduğunu belirterek, “Bu seçimin bir hafta önceden bittiğini söyleyebilecek noktaya geldik. Sandıklar açıldığında farkla kazanılmış bir sonuç göreceğiz” dedi.

“TOPLUMUN ERHÜRMAN’A İNANCI TAM”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya algoritmalarının dahi toplumun ilgisini gösterdiğini belirterek, “Erhürman’ın önüne çıkan haberlerin okunma oranı, insanların onu yakından takip ettiğini gösteriyor” dedi.

Çeler, “TDP olarak Erhürman’ın tüm mitinglerinde ve buluşmalarında yanında olduk. Oradaki samimiyeti, halkla kurduğu güven ilişkisini gördük. Bu toplumun inancı, bu seçimin sonucunu belirleyecek” ifadelerini kullandı.

“SANDIĞA GİTMEK ZORUNDAYIZ”

Seçimlerin, toplumun geleceğini belirleyecek en önemli dönem olduğunu vurgulayan Çeler, “İnsanlarımızın umuda ihtiyacı var. Bu seçim, kendi geleceğimizi seçebilmemiz için büyük bir fırsat. Boykot edenleri anlıyorum ama kötü olduğunu bildiğinle devam etmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Var olabilmek için sandığa gitmek zorundayız” diye konuştu.

AKINCI’YA TEŞEKKÜR: “BİZE NELERİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, seçimlerde Erhürman’a açık destek vermesiyle ilgili de konuşan Çeler, “Başta teşekkür etmek gerekir. Akıncı, görevi başındayken inandığında nelerin mümkün olabileceğini bize gösteren bir liderdi” dedi.

“2020’de yaşanan travma”ya değinen Çeler, “O dönem Akıncı’nın kaybetmesine sebep olacak yeterli desteğin verilmemesi bizi bugüne getirdi. Ama o süreç, kimlerin halktan kopuk olduğunu da ortaya koydu. TDP olarak biz, bu 5 yıldan ders çıkardık ve halkın sesine kulak vererek yol aldık” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİN BİRİNCİ TURDA BİTMESİNİ İSTEDİK”

Kendi adaylarını çıkarma imkânları olduğunu ancak toplumun menfaatini öncelediklerini söyleyen Çeler, “Bu seçimin birinci turda bitmesinden yanaydık. Erhürman’ın yeni Cumhurbaşkanı olmasından itibaren tüm destekçilerin bir araya gelip hükümette nasıl birlikte çalışabileceğini konuşacağız” dedi.

TDP lideri, seçim sisteminin ittifaklara izin vermediğini hatırlatarak, “Kendi ideolojilerimiz ve logolarımızla seçime gireceğiz. Önemli olan, bu birlikteliği kavgasız sürdürmek ve topluma bu güveni gösterebilmekti. Başardık” dedi.

“TDP KİLİT PARTİ OLACAK”

Genel seçimlere yönelik de konuşan Çeler, “TDP’nin ciddi şekilde desteklenmesiyle kilit parti konumuna geleceği artık kaçınılmaz. TDP ve CTP’nin güçlü şekilde Meclis’e girmesi, olası bir TDP-CTP hükümetinin oluşumuna da zemin hazırlayacak” dedi.

“Bizim görevimiz iş bilen insanlarla çalışmak ve kamusal alanı korumaktır. Makama geldiğimizde bir insanı amblemine göre değil, insan olarak görürüz” diye ekledi.

“TATAR KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA AGRESİFLEŞTİ”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Ersin Tatar’a da değinen Çeler, “Tatar’ın kendine has bir karakteri var ama o karakterin üzerine siyaset kurmaya çalışanlar oldu. Ne yazık ki onu yönlendirenler Kıbrıs siyasetini bilmeyen kişilerdi. Her propaganda duvara tosladıkça Tatar geri çekildi. Toplum bu agresif dili sevmiyor” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a yönelik söylemlerine tepki gösteren Çeler, “Tatar’ın Şenkul’a yönelik hakaretvari ifadeleri, seçimi kaybedeceğini anladığının göstergesidir” dedi.

“RUM ARAZİLERİNDE İNŞAAT YAPANLAR TEHLİKE ALTINDA”

Güney Kıbrıs’ta Rum arazilerinde gayrimenkul geliştiren Türk iş insanlarına yönelik yargı süreçlerine değinen Çeler, “43 milyon Euro değerinde gayrimenkul satışı nedeniyle yargılanan Simon Aykut 500 günü aşkın süredir cezaevinde. Diğer müteahhitler, emlakçılar, mühendisler ve mimarlar da tehlike altında” dedi.

“Bu konu çözülmezse, federasyon temelli çözümün ötesinde, masadan kaçıldığı her durumda Rum topraklarında iş yapan herkes dolandırıcılıkla suçlanabilir. Tatar ise bu konuda hiçbir adım atmadı” diye konuştu.

“PROPAGANDA DİLİ YANLIŞ, TOPLUM AGRESİFLİĞİ REDDEDİYOR”

Hükümetin yürüttüğü seçim propagandasını eleştiren Çeler, “Tatar oy kaybedince küfür ve iğrenç sloganlara yöneldi. Ancak toplum bu dili reddediyor. 5 yılda hiçbir şey yapmayarak insanları sokağa dökemeyen bir iktidar, şimdi konserli mitinglerle seçmeni toplamaya çalışıyor” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in “Seçim son 48 saatte netleşir” açıklamasına da değinen Çeler, “İyi niyetli bir yorumla kendi tabanlarını motive etmek istiyorlar. Ancak kulağımıza ülkeye gümrüksüz tırların girdiği söylentileri geldi. Bunlar söylenti ama hükümetten her şey beklenir” ifadelerini kullandı.

“ERHÜRMAN DOĞRULARI SÖYLEYEREK KAZANDI”

Programın sonunda Erhürman’ın kampanyasına da değinen Çeler, “Bir tarafta kavga eden, diğer tarafta ise samimiyetle doğruları anlatan bir aday vardı. Erhürman rahat, içten ve halktan bir lider olarak öne çıktı. Herkes serbest dolaşım hakkı için Erhürman’ı seçmeli” dedi.