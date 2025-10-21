Çeler: TDP meclise TDP olarak girmeli, erken seçim kaçınılmaz!

Zeki Çeler: Erken seçim şart, bu toplumun kaybedecek bir günü yok

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın hazırlayıp sunduğu A’dan Z’ye programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“TDP KENDİ İDEOLOJİSİYLE YOLA ÇIKACAK”

TDP’nin kendi ideolojisiyle seçime gireceğini net şekilde ifade eden Çeler, “Kendi partimizle, kendi ideolojimizle seçimlere gideceğiz. Halkımıza neyi nasıl yapacağımızı açıkça anlatacağız. TDP’nin hükümette olduğu dönem hatırlanıyor, özleniyor. Bu yüzden TDP meclise TDP olarak girmelidir” dedi.

“TOPLUMUN İRADESİ YASAKLARLA BASTIRILAMAZ”

Karma oy hakkına da değinen Çeler, bu uygulamanın demokratik bir hak olduğunu savundu:

“Karma oy kullanmak demokratik bir haktır. İnsanları yasalarla bloklamak yerine gönüllerle kazanmak gerekir. Yasak gelirse insanlar sandığa gitmeyebilir. Biz TDP olarak toplumun gönlündeki mühürü çevirmek istiyoruz.”

“TDP’NİN MECLİSTE OLACAĞINA SOKAK İNANIYOR”

Çeler, sokakta halkın TDP’ye yeniden güç vereceğine inandığını söyledi:

“Anketlerle değil, sokağın nabzıyla hareket ediyoruz. Vatandaş geçim derdi çekiyorsa benim oy saymak yerine sorunlara çözüm üretmem gerekir. Sokağın nabzı TDP’nin ilk genel seçimlerde mecliste yer alacağını söylüyor.”

“TDP ERKEN SEÇİME HAZIR”

TDP’nin erken seçime hazır olduğunu belirten Çeler, mecliste yeniden yer alacaklarına dair inancını dile getirdi:

“Aritmetik olarak TDP’nin mecliste yer alacağı yönünde hiç şüphem yok. Aday kadrolarımız neredeyse tamamlandı ve erken seçime hazırız.”

CTP ile yapılan iş birliğinin sadece cumhurbaşkanlığı seçimlerine özgü olduğunu belirten Çeler, genel seçimlerde iki partinin ayrı yarışacağını açıkladı:

“CTP–TDP ortaklaşması, Kıbrıs Türk toplumunun beklentisini karşılamak içindi. Genel seçimlerde ayrı ayrı yarışacağız. Ancak hükümet olasılığı doğarsa birbirimizi tercih edeceğimiz açıktır.”

İki partili sisteme karşı olduklarını da vurgulayan Çeler, “Bu ülkeyi iki partili bir sisteme götürmek yerine herkesin temsil edilebildiği bir model benimsemeliyiz. İstikrarsızlık partilerde, sistemde değil” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDIR”

Çeler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk genel seçimlerin “bambaşka bir boyuta evrileceğini” belirterek, erken seçimin zorunlu hale geldiğini söyledi:

“Erhürman ile hep yan yana olduk ve birlikte hareket ettik. Bizim için de bir provaydı. Toplumun eksikliklerini ve beklentilerini gördük. Artık erken genel seçim şarttır.”

Meclisteki tabloya işaret eden Çeler, UBP–YDP–DP hükümetinin toplumsal desteğini kaybettiğini belirterek, “Bu hükümetin acilen istifa etmesi gerekir. Bugün istifa etseler, 45 gün sonra seçim yapılabilir” dedi.

“Erken seçim çağrısı sadece bizden değil, tüm siyasilere düşer. Çünkü bu toplumun artık kaybedecek bir günü yok. Hükümetin ve partilerin kendi iç çatışmaları ülkeyi her geçen gün daha kötüye götürüyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN TEMEL SORUNLARI ORTADA”

Çeler, ülkedeki ekonomik ve sosyal tablonun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı:

“Güvende değiliz. Ekonomi tamam değil, trafik tamam değil. Sanayide, ticarette, sağlıkta insanlar sıkıntı çekiyor. İlaç bulamıyoruz, okullarda eğitim tamam değil, öğretmen eksikliği var, öğrenciler konteynerlerde eğitim görüyor. Bu tablo sürdürülemez.”

“TOPLUM GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI”

Çeler, 19 Ekim Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ın aldığı %62,76’lık oy oranının, toplumun kendi sesini sandığa yansıtma iradesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Toplumun kendi sesini sandığa yansıtıp buna gerçekten inanması gerektiğini ve inancında da başarabileceğini gördük artık,” diyen Çeler, seçim sonuçlarının anketlerin ötesinde bir halk iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

“ERHÜRMAN İLE BİRLİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve başlamasıyla Kıbrıs Türk toplumunun sesi olacağını ifade eden Çeler, “Erhürman’ın seçilmesiyle birlikte artık tüm alanlarda halkın sesini yükseltebilecek bir Cumhurbaşkanımız var” dedi.

“KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI DAHA GÜÇLÜ SAVUNMA ZAMANI”

Kıbrıs’taki son gelişmelere de değinen Çeler, bölgedeki jeopolitik dengelere dikkat çekti:

“Orta Doğu’daki gelişmeler, Hakan Fidan’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı’yla görüşmesi ve Güney Kıbrıs’ın İsrail’e hava sahasını açması bizi doğrudan hedef haline getirdi. Kıbrıslı Türklerin adadaki haklarını, Türkiye’nin de desteğiyle artık daha güçlü savunma zamanı geldi.”

“MÜLKİYET MESELESİ ACİL GÜNDEM OLMALI”

Güney Kıbrıs’ın 2006’da çıkardığı ve Rum mallarına yönelik kazanç yasasının büyük bir tehlike yarattığını söyleyen Çeler, “Bu konunun yeniden müzakere masasına taşınması, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ, KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİNE SAYGISIZLIKTIR”

Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarını değerlendiren Çeler, bu sözleri “demokrasiyi hazmedememe” olarak nitelendirdi.

Çeler, “Bahçeli’nin açıklamalarını tamamen Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde verdiği emeğe saygısızlık olarak görüyorum. Bu davranışlar faşizmin tütüsünü taşıyor” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun özgür iradesiyle sandığa gittiğini vurgulayan Çeler, “Bahçeli hem topluma hem de KKTC’ye saygısızlık yaptı. Kıbrıs Türk toplumunun tarihini öğrenmesini, bunu kabullenmesini ve özür dilemesini tavsiye ederim. Bu iş rakamlara ve nüfusa bakmaz” ifadelerini kullandı.