Çeler’den Arıklı’ya: Kimseyi imtihan edecek durumda değilsiniz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya net sözlerle tepki gösterdi.
Çeler’den Arıklı’ya: Kimseyi imtihan edecek durumda değilsiniz

Çeler, mevcut yönetimi ağır şekilde eleştirerek, ülkenin geldiği noktadan hükümeti sorumlu tuttu.

“Sayın Arıklı, kimseyi imtihan edebilecek durumda değilsiniz. Batırdınız. Hem de öyle bir batırdınız ki ‘kimse çıkaramaz’ zannediyorsunuz” ifadelerini kullanan Çeler, ekonomik ve yönetsel tabloya dikkat çekti.

Hesap verilebilirliğin altını çizen Çeler, “Hesaptan anlamadığınız belli. Siz hesap verin yeter” dedi.

 

“Kurtarıcı aramayın”

Çeler, hükümetin çözüm üretmek yerine sorumluluktan kaçtığını savunarak, “Biz batırdık, kim çıkaracak diyorsunuz ya; kurtarıcı aramayın” ifadelerini kullandı.

TDP’nin hazır olduğunu vurgulayan Çeler,

“Ülkesini seven, kamunun her kuruşunu namus bilen ve işini düzgün yapan kadrolarımızla gelir ve enkazınızı temizleriz. Aradan çekilin yeter” dedi.

