  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

CMIRS anketi: Katılımcıların yüzde 72.01'i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma istiyor!

» »
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi tarafından açıklanan Mart araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için anlaşma isterken, yüzde 92.72 ile izolasyon ve kısıtlamalar en yüksek kaygı başlığı oldu.
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2026 dönemine ilişkin araştırma sonuçları açıklandı.

500 kişiyle yüz yüze yapılan ve üç ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmada, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısı ile Kıbrıs sorunu konusundaki görüşleri ölçüldü.

KATILIMCILARIN YÜZDE 72.01'İ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ANLAŞMA YAPILMASINI İSTİYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma yapılmasını istediğini belirtirken, mevcut durumun devamını kabul edilemez bulanların oranı yüzde 60.65 oldu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 51.72'Sİ, KIBRISLI RUMLARLA YENİDEN BİRLİKTE YAŞAMAYI KABUL EDİLEBİLİR BULUYOR

Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 51.72 olarak ölçülürken, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelini kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 78.5 ile en yüksek seçenek olarak öne çıktı.

Olası bir konfederal çözümü kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 65.31 olurken, üniter devlet modelini kabul edilebilir bulanların oranı ise yüzde 29.41’de kaldı.

Araştırmada Kıbrıs sorunu ile ilgili kaygı düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 90.89’u sorundaki belirsizliği kaygı verici bulurken, yüzde 86.64’ü müzakerelerin durması veya sonuçsuz kalmasını endişe kaynağı olarak değerlendirdi.

ULUSLARARASI AKTÖRLER

Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyi üzerindeki artan etkisini kaygı verici bulanların oranı yüzde 74.44 olarak ölçülürken, uluslararası aktörlerin tutumlarını kaygı verici bulanların oranı yüzde 83.59 oldu.

Olası bir federal çözümü kaygı verici bulanların oranı yüzde 64.17 olurken, iki devletli çözümü kaygı verici bulanların oranı yüzde 56.48 olarak kaydedildi.

Mevcut durumun uzun yıllar değişmeden devam etmesini kaygı verici bulanların oranı yüzde 80.76 olurken, gelecekte artabilecek izolasyonlar ve kısıtlamalar yüzde 92.72 ile en yüksek kaygı başlığı olarak öne çıktı.

KIBRIS SORUNUNUN EKONOMİYE KATKISI

Katılımcıların yüzde 89.88’i Kıbrıs sorununun ekonomik gelişmeyi yavaşlatmasından endişe duyduğunu belirtirken, adada yeniden gerginlik ve çatışma ihtimalini kaygı verici bulanların oranı yüzde 79.76 oldu.

Araştırmada ayrıca Doğu Akdeniz’deki enerji ve askeri gelişmeleri kaygı verici bulanların oranı yüzde 74.70, Kıbrıs Rum kesiminin son dönemde yaptığı enerji ve güvenlik anlaşmalarını kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 80.37 olarak ölçüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti