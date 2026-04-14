SON DAKİKA

CTP çalışmalarına devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gelecek vizyonunu toplumla birlikte inşa etme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, Acapulco Otel’de; “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” başlığıyla başlatılan çalıştayın ikinci aşaması tamamlandı. Çalıştayın ikinci kısmının son gününde, “Kültür ve Sanat, Çalışma ve Sosyal Politikalar ile Sağlık” konu başlıkları kapsamlı şekilde komiteler tarafından ele alındı.

Kültür ve Sanat Komitesi, çalışmalarını kültür ve sanat politikalarından derneklerin yapısına, uluslararası alanda dışa açılımdan yerel yönetimlerle iş birliğine ve eğitimde kültür-sanat politikalarına kadar geniş bir çerçevede sürdürdü.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Komitesi ise iş yasasından iş sağlığı ve güvenliğine, sosyal diyalogdan istihdam politikalarına, sosyal güvenlikten sosyal koruma mekanizmalarına kadar uzanan başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Sağlık Komitesi de kamu sağlık hizmetlerinden koruyucu sağlık politikalarına, hasta ve yaşlı haklarından ilaç yönetimine, acil servis ve 112 hizmetlerinden özel sağlık hizmetlerine erişim ve denetimine kadar birçok alanda detaylı çalışmalar yürüttü.

Komite çalışmalarında ortaya çıkan değerlendirmelerin ardından, önümüzdeki günlerde halkın katkısına açılacak temel metinler ile somut proje önerilerinin üretimi ve sunumu gerçekleştirildi. “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” çalıştayı ise Nisan ayı sonunda yapılacak “Ekonomi ve Maliye Politikaları” oturumlarıyla tamamlanacak; ortaya konan projeler politika paydaşlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

İncirli: Sorumluluk duyan ve üretmek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin geleceğinin ortak akıl ve birlikte mücadeleyle şekilleneceğine vurgu yaptı. “Bu ülkede bir değişim yaşanacak.” diyen İncirli, memlekete bağlı, sorumluluk duyan ve üretmek isteyen geniş bir insan kaynağının varlığına işaret ederek, bu potansiyelin bir araya gelmesinin büyük bir güç yarattığını belirtti. “Biz insanları birbirine bağlıyoruz. Sorumluluk duyan ve üretmek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullanan İncirli, çalıştayların amacının bireyleri, kurumları ve örgütleri daha güçlü bir şekilde buluşturmak ve bütün kesimlerle bir araya gelerek somut politikalar üretmek olduğunu vurguladı. Ülkenin uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren İncirli, bu zorlukların ancak birlikte aşılabileceğini belirterek, “Birlikte durduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi. Çalıştay sürecinde ortaya konan görüş ve önerilerin, önümüzdeki dönemin yol haritasını oluşturacağını ifade eden İncirli, katkı koyan tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

