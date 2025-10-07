CTP Kadın Örgütü, İskele'de buluştu: Biz bu seçimi aldık; şu anda farkı açmak için uğraşıyoruz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” gerçekleştirdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP Kadın Örgütü İskele İlçe Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları, bazı milletvekilleri ve destek veren birçok kişi de katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan Erhürman ve Doğuş Derya konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “İskele–Karpaz’da kadınlar öne geçti; gümbür gümbür geliyoruz” dedi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, “Biz hak ettiğimiz hayatı ellerimizle kuracağız. Kadınların dokunduğu yerde hayat yeniden başlar. Biz bir adım öne çıktığımızda o toplumsal dönüşüm başlamış demektir. Bu dönüşüm başladı. Biz bu seçimi aldık; şu anda farkı açmak için uğraşıyoruz” dedi. Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü İskele İlçe Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları ise etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti ve “Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız… Gailemiz, memleketimizdir” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman: BU TOPRAKLARDA DOĞAN BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUĞUMUZDUR, HİÇ BİRİNİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Lefkoşa’ya gidiyorum. Lefkoşa’da diyorlar ki “Buralar tamam, burası bitti.” Girne’ye gidiyorum; orada “Burası çoktan bitti.” Güzelyurt, Lefke — her taraftan aynı mesajı alıyoruz. Biz esas olarak İskele’de, Karpaz’da neler oluyor merak ediyoruz diye soruyorlar. İskele–Karpaz da cevabını verdi: “Buralar da bitti.” İskele–Karpaz’da kadınlar öne geçti; gümbür gümbür geliyoruz” dedi. İskele–Karpaz’ın hep memleketin geri kalanından koparılmaya çalışılmasını eleştiren Erhürman, “Sanki burada yaşayan insanlarla Lefkoşa’da yaşayanlar arasında fark varmış gibi davranıldı. İskele–Karpaz’a sanki de birileri hâkimmiş gibi muamele yapıldı. Memleketin dört yanı da bizimdir; Lefkoşa neyse İskele de odur. Kimse bu memleketi bölüp parçalayamayacak” diye konuştu. Beş senedir bu makamda oturan birinin olduğunu; Kıbrıs sorunuyla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydeden Erhürman, “Rahmetli Denktaş Bey, Sayın Talat, Sayın Eroğlu, Sayın Akıncı farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da hepsi bu halkın haklarını korumak için müzakere masasında oturdular, müzakere ettiler. Müzakere masasının olmadığı dönemde de bu halkın haklarını savundular” dedi. Bu halkın çok büyük dertlerinin olduğunu vurgulayan Erhürman, tüm dünyaya bu halkın dertlerini anlatacaklarını ifade etti.

Tufan Erhürman, “Bu halkın çocuklarını — karma evlilikten doğan çocukları, AB vatandaşlığından mahrum bırakılmaya çalışılanları — görmezden gelmeye çalışıyorlar. Anne-baba TC kökenli olup burada doğmuş çocuklarımızın dolaşım özgürlüğünden mahrum edilmesine çalışıyorlar. Bu topraklarda doğan bütün çocuklar bu toprakların çocuğudur. Bizim çocuğumuzdur. Hiçbirinin hakkını yedirmeyeceğiz. Kardeşçe bu ülkede birlikte yaşayacağız ve bu ülkeyi birlikte geliştireceğiz” dedi.

"BEŞ SENEDİR TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR, BİZİM ÜSTÜMÜZDEN PROPAGANDA YÜRÜTÜYORLAR"

Beş senedir taş üstüne taş koyulmadığına işaret eden Erhürman, “Bizim üstümüzden propaganda yürütüyorlar” ifadelerini kullandı. Tüm kesimlerden destek aldıklarını hatırlatan Erhürman, “Bizi birleştiren ortak nokta: Biz bu ülkeyi seviyoruz ve çocuklarımızı seviyoruz” dedi.

“Ersin Bey beş senedir “Benim içeride yetkim yok” diyordu. Yeni parklarda, hastane yapacakmış, doktor getirecekmiş. Beş senedir elini tutan mı vardı? Beş senedir kanser hastaları ilaç bulamazken elini kolunu tutan mı vardı?” diye soran Erhürman, Cumhurbaşkanlığının, son beş yıldan farklı olarak tarafsız bir makam olacağına dikkat çekti. Bütün halkı, tüm kesimleriyle birlikte kucaklayan makamın Cumhurbaşkanlığı olması gerektiğini dile getiren Erhürman, “Halkın onu kucaklaması gerektiği gibi, makamın da halkı kucaklaması gerekir. Gelin hep birlikte yürüyelim; çünkü bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Benim sözüm, sizin sözünüzdür. Bu günler geçecek. İkinci sıradaki dairenin içine mührü vuracağız. Ne CTP’ye ne Tufan Erhürman’a vuracaksınız. Siz mührü, çocuklarımıza vuracaksınız. Bu seçimi çocuklarımız kazanacak. Kadınlar öne geçsin; kadınlar önde yürüdü mü bu iş biter” diye ekledi.

Doğuş Derya: 19 EKİM, YAŞATILANLARA "DUR" DEMENİN BAŞLANGICI OLACAK

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya etkinlikte yaptığı konuşmada, yoğun katılıma işaret etti ve “Dolduk, taştık” ifadelerini kullandı. Bir Karpazlı olarak bölgeye fırsat buldukça gelmeye çalıştığının altını çizen Derya, “Buradaki sıkıntıları, dertleri dinliyoruz. Karpaz uzun süredir üvey evlat muamelesi görüyor. Sağlık ocağı, yaşlı bakımı, çocukların ihtiyaçları sürekli ihmal ediliyor. Bölge bir rant alanı olarak görülüyor. Giderek yabancılaşıyor; kendi ülkemizde misafir muamelesi görüyoruz. Tüm bunlara dur demenin zamanı geldi de geçti bile. 19 Ekim, bunlara dur demenin başlangıcı olacak” dedi.

Tufan Erhürman’dan bahsederek sözlerine devam eden Derya, “Yurt sevgisi, memleket gailesi olan, “toprağım” derken sesi titreyen bir yurtsever; ayrıca daha önce müzakerelerde görev almış, Kıbrıs sorununa hakim bir hukukçu” dedi. Uluslararası alanda siyasi bir özne olarak Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar verdiği varoluş mücadelesini taçlandıracak liderin de Tufan Erhürman olduğuna vurgu yapan Derya, “Geçtiğimiz beş yıl bomboş geçti. Cumhurbaşkanlığının bütçesi Ersin Bey’in turistik harcamalarına gitti. Kamu kaynakları bu hükümet tarafından belli şirketlere transfer edildi. Her geçen gün yoksullaşan toplumumuzda yoksulluk derinleşti. Andımız olsun ki tüm bunları durduracağız. Biz hak ettiğimiz hayatı ellerimizle kuracağız. Kadınların dokunduğu yerde hayat yeniden başlar. Biz bir adım öne çıktığımızda o toplumsal dönüşüm başlamış demektir. Bu dönüşüm başladı. Biz bu seçimi aldık; şu anda farkı açmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.