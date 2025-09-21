CTP: “Karşılıklı konuşması gerekenler sözcüler değil, Cumhurbaşkanı adaylarıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yazılı açıklama yaparak, adayların açık tartışma programlarında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, gelişmiş demokrasilerde seçim süreçlerinin halkın önünde gerçekleşen açık tartışmalarla anlam kazandığı ifade edilerek, projelerin, vizyonun ve kapasitenin böyle ortaya çıktığı belirtildi. Bu seçimde öncelikle adayların karşılıklı konuşması gerektiğine dikkat çekildi.

CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortak programlardan ısrarla kaçtığını ve başka siyasi isimlerin ardına saklandığını öne sürerek, bu durumun seçimin çehresini gölgeleyen bir oyuna dönüştüğünü kaydetti. Açıklamada, “Sn. Tatar’ın yalnızca Yüksek Seçim Kurulu takviminde görülen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndaki tek bir programa onay verip, diğer tartışmalardan bilinçli olarak kaçması, hem halkımıza hem de medyamıza yapılmış açık bir saygısızlıktır” denildi.

Geçmiş seçimde Tatar’ın, son gün tüm adaylarla birlikte düzenlenecek programa onay vermesine rağmen katılmadığı da hatırlatıldı. Milletvekilleri ya da farklı siyasi profillerin adayların yerine konuşturulmasının halkın bizzat adayları dinleme hakkını elinden aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı’nın en temel görevi müzakere ve temsiliyettir. Seçim sürecinde bile karşılıklı tartışmadan kaçan bir adayın, yarın halkın geleceğini müzakere etme ve uluslararası alanda temsil etme iradesi sorgulanır” ifadeleri yer aldı.

CTP, Cumhurbaşkanları adaylarının —özellikle Tufan Erhürman ve Ersin Tatar’ın— yan yana geleceği açık oturumlar gerçekleştiği takdirde çoklu programlara sözcü göndereceğini de duyurdu.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Tufan Erhürman, tüm televizyon kanallarında ve basın örgütlerinin düzenleyeceği her açık oturumda, diğer adaylar ve Sn. Tatar’la birlikte halkımızın karşısına çıkmaya hazırdır. Kaçmıyoruz, saklanmıyoruz; halkın huzuruna çıkmaktan korkmuyoruz.”