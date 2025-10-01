  • BIST 10918.68
CTP'den Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne ziyaret: Son 5 yılda iki toplumlu komiteler etkisizleşti!

CTP Kadın Örgütü, kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesi ve genç kadınların sorunlarının ele alınması amacıyla Üniversiteli Kadınlar Derneği ile bir araya geldi.
CTP Kadın Örgütü, kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesi ve genç kadınların karşılaştıkları sorunların ele alınması amacıyla Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıya; CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi Başkanı Alev Şensoy ve Kadın Örgütü üyeleri katıldı. Toplantıda Nilden Bektaş Erhürman da hazır bulundu. Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük’e ise yönetim kurulu üyeleri Heybeti Balman, Sümer Erkmen, Sevinç Boztuna ve Beran Erkmen eşlik etti.

"SON BEŞ YILDA İKİ TOPLUMLU KOMİTELER ETKİSİZLEŞTİ"

Görüşmede, son beş yılda iki toplumlu komitelerin etkisizleştiğini gündeme getiren Gülden Plümer Küçük, komitelerin toplumların birbirine yakınlaşması ve ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi açısından yaşamsal bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman ise kadınların bu süreçlerde daha güçlü biçimde yer almasının, hem toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem de toplumlar arası güvenin pekişmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Buluşma, kadın örgütleri arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra, toplumlar arası yakınlaşmaya da katkı sağlayacak yeni proje ve fikirlerin kapısını araladı.

    ÇOK OKUNANLAR
