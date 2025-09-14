Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman: “Kavga etmeyeceğiz, bölünmeye izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim sürecinde yükselen kutuplaştırıcı söylemleri eleştirdi.

Erhürman, rakiplerinin küfür, hakaret ve yalanlarla toplumu kavgaya çekmeye çalıştığını belirterek, “Sözüne ve halkına güvenen kavgaya ihtiyaç duymaz. Boşuna uğraşmasınlar, kavga etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplumu parçalama girişimlerine karşı duracaklarını vurgulayan Erhürman, “Bölmek istiyorlar, böldürmeyeceğiz. Parçalamak istiyorlar, bütünleştireceğiz” dedi. Sabır ve direncini halkın var oluş mücadelesinden aldığını dile getiren Erhürman, son güne kadar insanları kucaklamaya, dinlemeye ve gülümsemeyi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

20 Ekim sonrasına da işaret eden CTP lideri, seçimden sonra da birlik ve dayanışmanın sürmesi gerektiğini belirterek, “Hep kucaklaşalım, hep göz göze bakalım, hep birlikte bu ülke için çalışalım, çocuklarımızın yüzü bundan sonra hep gülsün” çağrısında bulundu.