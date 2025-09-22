  • BIST 11294.48
  • Altın 4921.597
  • Dolar 41.378
  • Euro 48.5655
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek

» »
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası belirlenecek

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde adayların oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ad çekilerek saptanacak.

YSK tarafından yapılacak ad çekme saat 14.00’te başlayacak.

YSK duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52(1)(B), 95(1) ve 76. maddeleri uyarınca, tüm seçim bölgelerinde geçerli olacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde siyasal partilerin ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, saat 14.00’te siyasal partilerin ve bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Görgüner: İki devletli çözüm yaklaşımı, karma evlilik sorununu sahiplenmiyor!21 Eylül 2025 Pazar 21:19
  • Kıbrıs'taki Hataylılar ikiye bölündü.. Bir kısmı Erhürman'a destek açıklarken bugün de Tatar'a destek açıklaması geldi21 Eylül 2025 Pazar 15:44
  • Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek21 Eylül 2025 Pazar 15:39
  • 18 yaşındaki Berfin İpek bulundu21 Eylül 2025 Pazar 15:38
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulası sırası için ad çekme yarın yapılacak21 Eylül 2025 Pazar 12:42
  • AKEL: İsrail'den talimat alan Hristodulidis’in genelgesiyle, İsrail karşıtı sloganlar sildirildi21 Eylül 2025 Pazar 12:40
  • 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu21 Eylül 2025 Pazar 10:41
  • 388 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi!21 Eylül 2025 Pazar 10:34
  • Otopsi raporu açıklandı21 Eylül 2025 Pazar 10:31
  • Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor21 Eylül 2025 Pazar 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti