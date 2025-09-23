  • BIST 11387.45
  • Altın 5043.828
  • Dolar 41.4142
  • Euro 48.9339
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABM zirvesi yapıldı, Fransa da Filistin'i devlet olarak tanıdı

Cumhurbaşkanlığı seçimi propaganda süreci başladı

» »
19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için propaganda süreci başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi propaganda süreci başladı

Bugün itibarıyla siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve her türlü matbuat dağıtabilecek.

Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuatın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal parti ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak.

Talep eden siyasal partilere ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak olacak.

- Adayların sıralaması belirlendi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız olmak üzere sekiz aday yarışacak. YSK’da dün yapılan ad çekimine göre adayların oy pusulasındaki yazılış, duvar ilanları ile BRT’de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak: 

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8”

- 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak

Seçim Takvimi’ne göre 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. 4 Ekim seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak belirlendi. 16 Ekim’de ise seçmen kartlarının dağıtımının son günü olacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTGB’den Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Açık Oturum Çağrısı23 Eylül 2025 Salı 08:14
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Eylül 2025 Salı 08:12
  • Petroldeki düşüş sürüyor23 Eylül 2025 Salı 08:12
  • Erhürman’a, Lefkoşa Açık Pazarı’nda yoğun ilgi23 Eylül 2025 Salı 08:07
  • Mağusa ve İskele'de elektrik kesintisi olacak23 Eylül 2025 Salı 08:01
  • “Turizm Polisi” uygulaması bugün Girne ve Lefkoşa’da başladı22 Eylül 2025 Pazartesi 18:00
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?22 Eylül 2025 Pazartesi 17:56
  • Ersoy: Kim seçilirse seçilsin federasyon baskısı oluşturacağız22 Eylül 2025 Pazartesi 12:52
  • Güney'de çiftçilere yangın ve olumsuz hava koşullarından ötürü tazminat22 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
  • Fide desteği için üreticilerden başvuru kabul ediliyor22 Eylül 2025 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti