DAÜ Bir-Sen'den üst düzey ziyaretler

DAÜ Bir-Sen TİS ile ilgili üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi bu konu ile ilgili açıklama yaptı

İşte sendikadan yapılan açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin 4 Nisan 2024 tarihinde 4 yıllığına imzalanan protokol 2. yılını doldurmuştur. Aynı tarihte yönetsel, işçi ve döner sermaye personelini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) de imzalanmış olup 2 yılını doldurmuştur. Sendikamız DAÜ BİR-SEN yeni dönemde imzalanacak olan TİS görüşmeleri için gerekli olan başvuruları yapmış ve yetkili sendikanın belirlenmesi için referendum süreci başlamıştır.

9 Nisan 2026 tarihinde yönetsel, işçi ve döner sermaye personelini temsil edecek olan yetkili sendika referendum ile belirlenecektir.

Sendikamız, yeni dönem TİS ile ilgili çalışmalarına hızla ve kapsamlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda hem üniversite içersinde çalışanlar ile yüz yüze görüşmeler yapmakta hem de resmi makamlara ziyaretler düzenlemektedir.

Yapılan ziyaretlerde yönetsel ve işçi personel ile İç Hizmetler Döner Sermaye personelinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz ile yeni dönemde imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için sendikamızın görüş ve talepleri üzerinde durulmuştur, DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için ilgili tarafların sorumlulukları ve yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Yeni dönemde imzalancak olan TİS’de taleplerimiz ile ilgili olarak ;

* İç Hizmetler Döner Sermaye personelinin kadro sorununu ve çözüm önerilerimizi,

* Yönetmeliklere göre Yönetsel ve İşçi personelin her yıl açılması gereken terfilerini (terfiler en son 2022 yılında yapılmıştı),

* 2023 yılından beri iç borçlanmada bekletilen tüm çalışanların alacaklarını,

* Üniversitemizdeki anomali durumda olan personelin sorunlarının çözüm önerilerimizi yaptığımız tüm ziyaretlerde gündeme getirdik.

Protokol ile ilgili olarak;

* 4 yıl süreliğine imzalanmış olan protokol 5 Nisan 2026 tarihinde 2. yılını dolduracaktır. 2. yılın dolması ile yapılacak olan değerlendirme toplantısı öncesinde sendikamız yaptığı tüm ziyaretlerde üniversitemizin sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için tarafların şimdiye kadar yaptığı ve bundan sonra da yapılması gerekenler ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirmiştir.

DAÜ BİR-SEN tarafından yapılan resmi ziyaretlere DAÜ BİR-SEN Eş Başkanları Buğu Sümen Cohar ve Oğuzhan Erdönmez ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yapılan ziyaret çok olumlu geçmiştir, İç Hizmetler Döner Sermaye personelinin kadro sorunu ve çözümü için önerilerimiz, yönetsel ve işçi personelin sorunları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulması için imzalanan protokol hakkında görüş ve değerlendirmelerimiz Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir. Cumhurbaşkanımız iletmiş olduğumuz tüm konularda sendikamıza desteğini ifade etmiştir. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ile DAÜ’deki tüm tarafların katılacağı bir toplantı konusunda hemfikir olunmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulması için imzalanan protokol kapsamında döner sermaye işletmeleri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. DAÜ BİR-SEN özellikle İç Hizmetler Döner Sermaye konusundaki çözüm önerilerini aktarmıştır, Bakan Nazım Çavuşoğlu da bu konuda yaşanan sorunların çözümü için olumlu bir tavır ortaya koymuştur. Eğitim Bakanı önümüzdeki günlerde DAÜ’de tüm konuların değerlendirileceği bir toplantı yapılacağını ifade etmiştir.

Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile yapılan görüşmede İç Hizmetler Döner Sermaye personeli sorunları hakkında detaylı bilgiler verilerek yaşanan kadro sorunun yeni dönem TİS’de nasıl çözülebileceği hakkında sendikamızın görüşleri paylaşılmıştır. Bakan Oğuzhan Hasipoğlu DAÜ ile ilgili yaşanan sorunların çözümünde olumlu görüşlerini belirtmiş ve sendikamızın ziyaretinden dolayı memnuyetini dile getirmiştir.

Sendikamız Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet ile görüşmüştür. Görüşmede DAÜ’deki yönetsel ve işçi personelin yaşadığı sorunlar ile İç Hizmetler Döner Sermaye personelinin kadro sorunları görüşülmüştür. Görüşmede üniversitenin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasının önemi vurgulanmış ayrıca yükseköğretimin önemine de dikkat çekilerek, bu alanın geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Genel Başkan Sıla Usar İncirli CTP’nin DAÜ’de yaşanan sorunların çözümü için kararlı bir duruş sergileyeceğini söylemiştir.