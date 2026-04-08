DAÜ-SEN'den erken seçim çağrısı

Ülkemiz çok ciddi mali ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Bu olumsuz tablonun en büyük sorumlusu Ünal Üstel hükümetidir. Bu hükümetin yarattığı sorunu ve güven bunalımını seçimsiz çözme şansı kalmamıştır.

Ülkedeki mali ve ekonomik sorunları çözebilmek ciddi tedbirleri beraberinde getirmek demektir. Hükümet bu mali tedbirlerle ilgili emekçileri hedefine koymuştur. Ortada toplumsal uzlaşı yaratacak ne bir paket ne de bir yöntem vardır. Aksine, hükümet emekçilerin güvenini tamamen ortadan kaldıran dayatmalara gitmiştir.

Sorunların çözümü için toplumsal uzlaşı şarttır. Toplumsal uzlaşıyı ise halkın desteğini ve güvenini kazanmış bir hükümet gerçekleştirebilir.

Birçok anket çalışmasında ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın desteğini ve güvenini büyük oranda yitirmiş olduğu görünen bir hükümetin emekçilerin alım gücünü gerileten uygulamalara başvurması ve bu uygulamaları dayatmaya çalışması, sadece toplumsal çatışmaların derinleşmesiyle beraberinde mali ve ekonomik sorunların daha da büyümesi sonucunu getirecektir.

Hem mali ve ekonomik sorunların hem de yaşanan gerginliklerin yegane çözümü en erken zamanda genel seçimdir. Halkın sokağa yansıyan iradesi de bunun ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.