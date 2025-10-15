DAÜ'de eylem! Hocalar bir kez daha uyardı!

Huylu Huyundan Vazgeçmiyor! Demokrasiye Düşman, Liyakata Düşman!

Değerli Basın Mensupları,

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) Sürdürülebilir Mali yapıya kavuşturmak için 4 Nisan 2024 tarihinde Hükümet, DAÜ Yönetimi ve Sendikalar arasında imzalan protokole aykırı icraatler yapılmaktadır.

Bir süredir, Hükümet ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendikamızın sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almamaktadır.

Üniversitede yanlış idari kararlarla hem gereksiz maliyetler oluşturulmakta hem de gelirlerin artışı gerçekeştirilememektedir.

Tüm uyarılarımıza rağmen, Hükümet mensuplarının baskısı ile sınavsız münhalsiz vekaleten makam ve barem dağıtılmaya devam edilmektedir. İdari ve akadenik yönetici pozisyonlarının şişkinliği devam edilmekte, yapılması gereken tüzük değişiklikleri ile makamlar sürdürülebilirlik ilkelerine göre değil, adamına göre ilgili bakanlıkların da dahil olduğu pazarlıklarla oluşturulmaktadır. Ilgili tüzük çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve Senato'dan görüş alınmadan yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur.

Bütçe ve kadro yapısını denetleme ile yetkili ve görevli olan ÜYK yapısı fakülte iradelerini yok sayarak, asaleten atama yerine, görevden alma ve vekaleten atama yapma yöntemi ile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Rektörlüğün, ÜYK ve Senato tarafından denetlenemez bir noktaya getirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır. Yönetim adeta demokrasiye düşman, liyakata düşman bir anlayış içerisindedir.

Protokol gereği yeni istihdam yapılmaması gerekirken, Kısmı zamanlı akademik personel kadrosu altında memur istihdamı yapılmaktadır.

Süresi dolan hizmet alımı sözleşmeleri ihtiyaç olmamasına rağmen siyasi baskılarla uzatılmıştır.

Popülist burs uygulamaları artırılarak sürdürülmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Sürdürülebilir mali yapıya ulaşabilmek için yapılan tüm fedakarlıklara rağmen maalesef huylu huyundan vazgeçmemektedir.

2025 yılı bütçesine göre Hükümet tarafından DAÜ'ye aktarılması gereken kaynak iki aydır aktarılmamakta, siyasi menfaatlere dayalı taleplerin hayata geçirilmesi için DAÜ yönetimi ve sendikalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.

Kıbrıs Türk Halkının sahip olduğu ve hepimizin büyük emekleri ile yaşattığı üniversitemizin geleceği tüm paydaşların sorumluluğundadır. Hükümet, VYK, Rektörlük, ÜYK ve Senato hem yasal olarak yetkili hem de yetkisi oranında sorumludur. Sendikamız ise idarede yetkisi ve söz hakkı olmasa bile, paydaş olarak ve toplumsal anlamda sorumludur.

Sendikamız bu sorumluluğun bilinci ile, tüm diyalog süreçlerini bugüne kadar en etkin şekilde kullanmış ve geldiğimiz noktada yaşanan olumsuzlukları sonlandırabilmek için Hükümeti ve DAÜ yönetimini ciddiyetle protokole uymaya davet ediyoruz.