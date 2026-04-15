Değirmenlik ve Çatalköy’de elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yük aktarım çalışması kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ile Değirmenlik kırsal kesim arsalarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 12.30 arasında Çatalköy Doğu Sahili, Chamada Hotel ve civarı, Anı Restaurant bölgesi ile Serenli Tatil Köyü ve çevresinde de elektrik kesintisi olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine bağlı olarak belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik varmış gibi dikkatli olmaları istendi.