Demokrat Parti 13. olağan kurultayını yarın gerçekleştiriyor!

Demokrat Parti 13. olağan kurultayını yarın gerçekleştiriyor!
Demokrat Parti 13. olağan kurultayını yarın gerçekleştiriyor!

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin 13. Olağan Kurultayı’na davette bulundu.

Akpınar, “Aziz halkımız, değerli Demokrat ailem, yarın tarihimizin ve demokrasimizin en önemli günlerinden birine daha tanıklık edeceğiz” diyerek 33 yıllık parti geçmişinin gururuyla yeniden birlik ve beraberlik için buluşacaklarını vurguladı.

13. Olağan Kurultayın 14 Eylül Pazar günü saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını açıklayan Akpınar, “Bu büyük buluşma, tarihi kucaklaşma adalete, demokrasiye, halkımıza ve geleceğimize olan inancımızın en güçlü ifadesi olacaktır. Hep birlikte omuz omuza, tek yürek olarak yarın bir kez daha tarih yazacağız” ifadelerini kullandı.

Akpınar, tüm partilileri, halkı ve basını kurultaya davet ederek, “Birlikte güçlüyüz, birlikte varız” inancıyla yanlarında olmaya çağırdı.

