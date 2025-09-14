Demokrat Parti'de Ataoğlu yeniden başkan, işte yeni PM listesi

Demokrat Parti (DP), 33. kuruluş yılında 13. Olağan Genel Kurultayı'nı gerçekleştiriyor.

Fikri Ataoğlu, tek aday olarak gittiği kurultayda yeniden Genel Başkan olarak seçildi, 50 kişilik PM onaylandı.

50 kişilik parti meclisi üyeleri şu şekilde:

GAZİMAĞUSA

Sevil Güler Özel Denizalp Zeki Pehlivan İzzet Sönmez İsmail Bildirici Cemsal Ataoğlu Hasan Esen Türker Yüksel Fırat Zihni İnanç Babalıki Ayşen Karadeniz Hayri Orcan Varol Ateş

LEFKOŞA

Mustafa Tahsinsoy Aydın Gökkaya Funda Göler Özlem Dinçoğlu Salih Çeliker Mehmet Sporcuoğlu Olgun Bıçak Ozan Beysan Cengiz Demir Hasan Şahkudeler Güvenç Çantaş Remzi Gardiyanoğlu Hamdo Şanverdi Sinem Tip Ahmet Sarp Mehmet Okay Diana

GİRNE

İsmail Erken Osman Canlı Ahmet Ataksoy İbrahim Güren Ersoy Anıldı Levent Günaltın Hasan Alşan İbrahim Uçak Serhat Akpınar Hande Kayasal Aysol Cibo

İSKELE

Yasin Alkan Ahmet Akil Özalp Dursun Bulut Oksan Şahan Hüseyin Özüklü

GÜZELYURT

Bülent Arkın Erkan Kaya Tansay Doğu

LEFKE

Salih Uluşan Gürsel Sekmen

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Eda Çelik (Başkan) Eribe Yağcıoğlu Selda Dilmaç Fikret Deniz Fatma Öztürk Çatal

Mevcut Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, kurultayda yaptığı konuşmada partinin geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalara ve gelecek hedeflerine değindi.

Ataoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana duygusal anlar da yaşandı. Kurucularımızın o günden bugüne kadar tümünü saygıyla anıyorum. Bizler, 1992’de meşaleyi ateşleyen bir siyasi hareketin devamıyız. Partimizdeki herkesi minnetle hatırlıyoruz. Güçlü kuruluşumuzla, yıllardır kimsenin cesaret edemediği projelere imzamızı attık. İnancımızla, sevdamızla Türkiye ile olan bağlarımız sayesinde başardık.

50 yıl dedik ama 100 yılı aşkın süre sonra Girne Antik Limanı’nı kazandırdık. Devlet tiyatrolarını yaptık. Kurucu Cumhurbaşkanımızın anıtını yaptık. Bütçemizin yetersiz olduğu konularda Türkiyemizin kapısını çalarak projelerimizi gerçekleştirdik. Ada Kıbrıs lansmanı ile Türkiye’de, Londra’da yaptığımız tanıtımlar sayesinde tüm otellerimiz doldu. Sadece oteller değil, dışarıda alışveriş yapan insanları da görebiliyoruz. Deprem Araştırma Merkezi’ni de hayata geçirdik.

Türkiye ile olan ilişkilerimize baktığımızda, imza attığımız projelerimizin hayata geçmesiyle derdimize çare bulan, mutluluğumuza ortak olan da Türkiye oldu. İçinde yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Bahçesi, tüm bunlar Sayın Ersin Tatar’ın talebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cevdet Yılmaz ve tüm yetkililerin katkısıyla yerine getirildi. Allah hepsinden razı olsun. Hep beraber daha ileriye taşıyacağız.

Kim ne söylerse söylesin sizler var olduğunuz sürece Demokrat Parti her zaman daha ileriye gidecek. Olası bir erken genel seçimde biz DP olarak yarın seçim olacakmış gibi bütün hazırlığımızı bıkmadan usanmadan yapıyoruz. Sizlerle beraber, sizleri mahcup etmeyecek adayları karşınıza çıkaracağımızın da sözünü veriyorum. Önümüzdeki yılın ilk yarısında büyük ihtimalle erken genel seçim olacak. 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi var… Erken genel seçim önümüze çıksa da hazır olacağız.

Yerel seçimlerde tüm belediyelerde belediye başkan adaylarımız olacak. Tatlısu gibi... Çalışmalarımız Cumhurbaşkanlığı süreci boyunca devam edecek ve bir tarih yazacağımızı biliniz.

İkinci kez Cumhurbaşkanı olacak kişi, Sayın Ersin Tatar’dır. Yürüyelim arkadaşlar.”

ERSİN TATAR

Kurultaya gelen herkesi selamlayarak sözlerine başlayan Ersin Tatar, DP'nin 13. Genel kongresinin hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade ederek, partinin kurucularını minnet ve saygıyla selamlayarak sözlerine başladı.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

Demokrat Parti'nin, 33 yıldır ülke demokrasisine yaptığı, katkıları buradan bir kez daha gururla belirtmek istiyorum. Çok insanın emeği varmış ama tabi başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı rahmet minnet ve özlemle anıyorum. O her zaman bizlerin yol göstericisi olmuştur. Onun taa milli mücadele yıllarından, Dr. Fazıl Küçük'ten aldığı bayrağı KKTC'nin kuruluşuna kadar ve ondan sonraki süreçte yaptıklarını, bugün Doğu Akdeniz'de bir devlet bir cumhuriyet ve Kıbrıs Türk Halkını'nın bağımsızlığı, onuru, egemenliği yaşamı, her Kıbrıs Türkü ile onun izinden yürüttüğümüz siyasetin bugünlerde artık Federasyon masalının kapanması, tüketilmiş çözümlerin ortadan kaldırılması ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteği ile ulusal egemenliğimiz, yani 2 devlet siyasetini dünyanın gündemine getirmemiz ve son 5 yıldır, bunu başarıyla sürdürebilmemizin gururu içerisinde bugün burada sayın Demokrat Partililere açık hedeften şaşmadan verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Burada Sayın Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun ve Genel Sekreter Serhat Akpınar'ın şaşmadan, hiç ayrılmadan verdiği desteğe müteşekkirim. Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti, beraber istikrar içerisinde yürüttükleri hükümet ve Başkan olarak benim yurtdışında yürüttüğüm siyasete verdikleri destek fevkalade önemli. Onun için geldiğimiz aşamada artık federasyon defterinin kapanması ve gerçekten yeni bir paradigmanın, yeni bir anlayışın yeni bir vizyonun geri dönüşü olmayacağını belirtmek gerekir.

KURULTAY BAŞLADI

"Kendi aramızda, kendi adımızla" sloganı ile düzenlenen kurultay, Atatürk Spor Salonu'nda saat 12.30'da başladı.

Mevcut genel başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Gençlik bakanı Fikri Ataoğlu'nun tek aday olduğunu kurultayda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurlu üyeleri de belirlenecek

Kurultayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, sendika temsilcileri, belediye başkanları, bürokratlar ve parti temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'den, AK Parti KKTC temsilcisi Emre Kaya, CHP KKTC temsilcisi Mustafa Yörükçü, diğer parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de takip ediyor.

Serhat Akpınar: KURUTAY İÇİN NİSAP SAĞLANDI

Kurultayda ilk sözü alan Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, başta tüm katılımcılara teşekkür ederek Demokrat Parti'nin 33. yıllık duruşunun gururunu taşıdıklarını belirtti. Akpınar, bu bağlamda partinin ilkeleri ve duruşu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteklerini yineledi.

Akpınar, Kurultayda nisabın sağlandığını belirtirken, kurultayın denetimini sağlayacak ve yürütecek divan kurulu üyeleri de belirlendi.

ÖZEL TAHSİN: DEMOKRAT PARTİ, KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF RAİF DENKTAŞ'IN SİYASETİNİN MİRASÇISIDIR

Kurultayın devamında söz alan divan kurulu başkanı Özel Tahsin ise partiye 33 yıl boyunca hizmet vermiş tüm parti üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Demokrat Parti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mirasçısı olduğunu ifade etti.

MALİ VE FAALİYET RAPORU OKUNDU

Nisabın sağlanması ve Tahsin'in konuşmasının ardından, Demokrat Parti'nin geride bıraktığı yıldaki mali raporu da okundu.

Mali raporun okunmasının ardından faaliyet raporu da okunurken, Demokrat Parti'nin icraatları ve gerçekleştirdiği etkinler de okundu.