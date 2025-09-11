Denktaş: Benim desteğim Tufan Erhürman'dan yana

Denktaş: Kimse Kimseyi Rumculukla Suçlamasın

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yaklaşan seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Denktaş, “Kimse kimseyi Rumculuk ile suçlamasın. Tufan Bey’in manifesto toplantısına katılacağım” dedi.

Parti üyelerini serbest bıraktıklarını belirten Denktaş, “Çok yeni bir partiyiz. Her birey kendi düşüncesine göre özgürdür” ifadelerini kullandı.

“İki aday var ortada” diyen Denktaş, akıl yolunu kullanarak bu seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan yana olacağını açıkladı.

Erhürman’ın Türkiye ile iyi ilişkiler kuracağına dikkat çeken Denktaş, “Ancak her söylenene evet demeyecektir” diye konuştu.