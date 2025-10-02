Denktaş: KKTC Kuruluş Bildirgesi seçim uğruna oy çokluğuyla çöpe atılmak isteniyor!

Serdar Denktaş yapmış olduğu paylaşımda, iki devletli çözüm modelinin Meclis'e sunulması hakkında “Oy birliği ile belirlenen KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna oy çokluğu ile çöpe atmaya çalışanlar var. Tanıyın bunları...” ifadelerini kullandı.

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in, Cumhuriyet Meclisi’nin uzun yıllardır Kıbrıs meselesine ilişkin bir karar almadığına işaret ederek iki devletli çözüm vizyonunu Meclis’e sunmasını ve oy birliği beklentisi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Denktaş yapmış olduğu paylaşımda, “Oy birliği ile belirlenen KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna oy çokluğu ile çöpe atmaya çalışanlar var. Tanıyın bunları...” ifadelerini kullandı.