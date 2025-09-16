Denktaş: Türkiye saygı duyar

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a desteğinin “federasyoncu oldu” şeklinde yorumlanmasını eleştirerek, bu propagandanın bir rezalet ve cahilce bir yaklaşım olduğunu söyledi. Denktaş, “Serdar Denktaş federasyoncu oldu diyorlar. Bu propaganda rezalettir. Bu cehalet bizi bir adım ileriye götürmez. Tufan Erhürman, beş cumhurbaşkanı adayı arasından baktığımda bu makamda bizi en iyi temsil edebilecek dediğim kişidir bireysel olarak. Ben ne CTP’liyim, ne de CTP’nin özellikle Kıbrıs sorunu konusundaki tezine uyum sağlarım. Tam aksine diğer taraftaki siyasete daha yakın olmama rağmen, o siyasete giden yolun ve şoförün yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Tufan Erhürman TÜRKİYE İLE ÇALIŞAMAYACAK BİRİSİ DEĞİL”

“Tufan Erhürman seçilirse kaos olur, çünkü Türkiye ile ilişkileri yürütemez” şeklindeki açıklamalara tepki gösteren Denktaş, “Ne münasebet, böyle bir açıklama olmamalı. Burada bir iradeyle, birisi cumhurbaşkanı seçiliyorsa Türkiye’de bu iradeye saygı duyar. Seçilen kişiye değil, iradeye saygı duyar. Burada seçilen kişi de Türkiye’deki iradeyle birlikte çalışır. Tufan Erhürman da çalışamayacak birisi değil” diye konuştu. Bu tarz bir algının Türkiye karşıtlığı doğuracağını belirten Denktaş, “Devlet dediğin şey bir sistemdir. Türkiye 85 milyonuyla bir bütün olarak Anadolu’dur bizim için. Kıbrıs sorunu Denktaş döneminde partiler üstü bir sorundu. Herkes böyle yaklaşırdı konuya. Umarım o noktaya gelir yeniden. Bizim orada seçilen iradeye elbette saygımız vardır. Orada seçilen iradeyle o karşılıklı istişare, saygı ve sevgiyle tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmenin yollarını bulmalıyız. Şu anda yaşanan durum ise tam tersidir. Şu andaki mevcut durum Türkiye karşıtlığına sürüklüyor insanımızı” dedi. “Ben ne Türkiye’ye vilayet, ne de Rum’a yama olmak isterim.” sözlerini yineleyen Denktaş, “Çünkü ben bu devlete gönülden inanan bir kişiyim. Keşke memleket iyi yönetilseydi de ben de bugün yeniden bu sorumluluğa soyunmasaydım. Çocuklarımın büyüdüğünü görmedim. Toruncuklarımın büyüdüğünü görmek isterdim ama ne yazık ki iyi veya kötü yönetim değil, yönetim yok ülkede” diye konuştu.

“MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR”

Gerçekleştirdiği pek çok icraata ve yeniliğe rağmen neden eleştirildiği sorusuna “Meyve veren ağaç taşlanır” sözleriyle yanıt veren Denktaş, “Ben bu memlekette bir şeyler yaptım diye eleştiriliyorum ve istenmiyorum. Bu ülkeyi 75’ten sonra ilk kez eksi bütçeden alıp artı bütçeye geçiren maliye bakanı oldum. Özel televizyonları açtım, mobil telefonları getirdim, kapıları açtım. Bana diyorlar ki ‘Ne yaptın?’ Bu kişiler memleketi bilmiyor, tanımıyor. Genç nesil ise bilmez bile 2003’e kadar kuzeyden güneye geçiş olmadığını. Ben, ‘köy telefonları çalışmıyor’ diye şikayetler geldiğinde, ‘bütün dünya telefonu cebinde taşıyor. Biz de bunu getireceğiz’ demiştim ve bana ‘delinin dediğine bak’ dediler. Şimdi aynı mantalite başka konularda hala bana karşı devam ediyor. Bu ülkede demokratik ortama, çok sesliliğe, karşıt görüşlere hoşgörü ile bakabilme ortamına Serdar Denktaş’ın katkısı çok büyüktür. Bu konularda ben siyasal reklam peşinde olmadım hiçbir zaman ama ‘hiçbir şey yapmadın’ diyenlere de insaf diyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

“TAM PARTİ, SİSTEM KURACAK”

Tam Parti’nin öncelikli hedefinin sistemi düzeltmek olduğunu belirten Denktaş, alım gücünü artırmanın ve kamu maliyesini düzenlemenin önemine dikkat çekti. “Öncelikle alım gücünü yükseltmek, artan nüfusumuzu karşılayabilecek şekilde altyapıyı düzeltmek, dış politikada federasyon ve iki devlet anlayışını dışlamayan ama ikisine de hapsolmayan bir yaklaşımla üçüncü bir yol öneriyoruz. Diyoruz ki ‘biz BM’yi muhatap alarak, kapıların açılışı örneğinde olduğu gibi, onların parametrelerinin dışına çıkmaksızın somut adımlar önermeliyiz. Onlar Rum tarafıyla muhatap olmalı, biz değil. Çünkü biz Rum’a Annan Planı’nda, Crans Montana’da Türkiye ile birlikte bütün kartlarımızı açtık. Onlar kabul etmediler. Biz artık Rum’u değil, dünyayı ikna etmeliyiz. Bunu sürekli diyalog kurmak suretiyle yapabiliriz. Tatar şimdi ben tanınmadan görüşmem diyor. Sonra Türkiye Dışişleri Bakanı, Rum Dışişleri Bakanı ile görüşürken koridorda bekliyor. Biz bu şekilde mi devlet tanıtacağız?’” diye konuşan Denktaş, Cumhurbaşkanı Tatar’ı bu sebeplerle eleştirdiğini, kendisi ile kişisel bir problemi olmadığını belirtti.

"TAM PARTİ’NİN AMACI GENÇLERİMİZİ ÜLKESİNE GERİ GETİRMEKTİR"

Egemenlik anlayışının ideolojik çıkarlara göre şekillendiğini ve bunun toplumu büyük bir boşluğa sürüklediğini ifade eden Denktaş, “Egemenliğimizin bize ait olduğunu bilmek zorundayız. Bir taraf yalnızca Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda egemenliğine sarılıyor. Diğer taraf Rum Yönetimi ile ilişkiler söz konusu olunca egemenliğini hatırlıyor. Bu yaklaşım biçimi nedeniyle insanımız devletinden soğuyor. ‘Biz idare etmiyoruz zaten’ deyip sandığa gitmiyor. ‘Biz idare etmiyoruz zaten’ diyerek yolsuzluk usulsüzlük girdabının içine giriyor. Tam Parti’nin kuruluş amacı memleketi bunlardan kurtarmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Tüm sendikalarla ve partilerle diyalog içinde olacağız. Tüm ideolojileri, tüm düşünceleri anlamaya çalışacağız” diye konuşan Denktaş, Tam Parti’nin en önemli hedeflerinden birinin ülkesinden soğuyup gitmiş gençleri geri getirmek olduğunu belirtti. “KKTC’ye halel getirecek hiçbir şeye soyadı Denktaş olan hiç kimse asla tenezzül etmez. Ben bu devlete gerçekten inanan ve bu devletin yaşaması için gerçekten mücadele veren bir insanım. Ülkesinden soğuyup gitmiş gençlerimizi geri getirmek için neler yapılmalı, oturup düşünen bir insanım” diyen Denktaş, planlı bir şekilde yapılan trol saldırılarının kendisini zayıflatmadığını vurguladı. “Bilsinler ki beni daha da motive ederler. Daha da güç verirler. Yoluma devam edeceğim. Tam Parti de Denktaş düşüncesine yürekten inanan insanların bir araya geldiği bir partidir. Memleketin geleceği için bu yola çıktık” diye sözlerini sonlandırdı.