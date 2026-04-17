Denktaş'tan Arıklı'ya yanıt, madde madde anlattı

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Erhan Arıklı’ya yanıt vererek hükümetin bütçe açığını 9 maddede sıraladı. “50 madde daha yazabilirim” dedi.

DENKTAŞ’TAN ARIKLI’YA YANIT

Serdar Denktaş, “Formülü CTP söylesin” açıklaması yapan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Denktaş, hükümetin ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“BEN SANA YANLIŞLARI SÖYLEYEYİM”

Serdar Denktaş paylaşımında, “CTP’den ses çıkar mı bilemem ama ne yapılacağını ben sana söyleyeyim” ifadelerini kullanarak, hükümetin mevcut tabloyu yanlış politikalarla oluşturduğunu savundu.

HÜKÜMETİN HATALARINI 9 MADDEDE SIRALADI

Denktaş, bütçe açığı ve ekonomik sorunların nedenlerini şu başlıklarda topladı:

1. Açıkları sürekli banka borçlanmasıyla kapatmak

2. Her krizde vergi artırmak

3. Kamu çalışanlarını hedef göstermek

4. Yapısal reformları gerçekleştirmemek

5. Bütçeyi dış destek beklentisiyle yönetmek

6. Gelecek yılların gelirlerini bugünden harcamak

7. Paydaşlarla gerçek diyalog kurmamak

8. Hayat pahalılığına çözüm yerine kesinti yapmak

9. Körfez sermayesi gibi fırsatları değerlendirememek

“50 MADDE DAHA YAZARIM”

Denktaş açıklamasının sonunda, “50 madde daha yazabilirim ama her birine sadece bahane üreteceksiniz” diyerek hükümete yüklendi.