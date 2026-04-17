  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABinyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

Denktaş'tan Arıklı'ya yanıt, madde madde anlattı

» »
TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Erhan Arıklı’ya yanıt vererek hükümetin bütçe açığını 9 maddede sıraladı. “50 madde daha yazabilirim” dedi.
Denktaş'tan Arıklı'ya yanıt, madde madde anlattı

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Erhan Arıklı’ya yanıt vererek hükümetin bütçe açığını 9 maddede sıraladı. “50 madde daha yazabilirim” dedi.

DENKTAŞ’TAN ARIKLI’YA  YANIT

Serdar Denktaş, “Formülü CTP söylesin” açıklaması yapan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Denktaş, hükümetin ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“BEN SANA YANLIŞLARI SÖYLEYEYİM”

Serdar Denktaş paylaşımında, “CTP’den ses çıkar mı bilemem ama ne yapılacağını ben sana söyleyeyim” ifadelerini kullanarak, hükümetin mevcut tabloyu yanlış politikalarla oluşturduğunu savundu.

HÜKÜMETİN HATALARINI 9 MADDEDE SIRALADI

Denktaş, bütçe açığı ve ekonomik sorunların nedenlerini şu başlıklarda topladı:

1. Açıkları sürekli banka borçlanmasıyla kapatmak

2. Her krizde vergi artırmak

3. Kamu çalışanlarını hedef göstermek

4. Yapısal reformları gerçekleştirmemek

5. Bütçeyi dış destek beklentisiyle yönetmek

6. Gelecek yılların gelirlerini bugünden harcamak

7. Paydaşlarla gerçek diyalog kurmamak

8. Hayat pahalılığına çözüm yerine kesinti yapmak

9. Körfez sermayesi gibi fırsatları değerlendirememek

“50 MADDE DAHA YAZARIM”

Denktaş açıklamasının sonunda, “50 madde daha yazabilirim ama her birine sadece bahane üreteceksiniz” diyerek hükümete yüklendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti