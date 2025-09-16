DEV-İŞ’ten Tatar’a sert tepki: Seçim çalışmalarına alet olmayacağız

  • BIST 11027.38
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sendikalara yönelik yaptığı davete katılmayacaklarını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, Tatar’ın beş yıllık görev süresi boyunca sendikalarla hiçbir resmi görüşme yapmadığı hatırlatılarak, seçim döneminde yapılan bu çağrının samimiyetsiz olduğu ifade edildi.

DEV-İŞ, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim öncesi sendikalara iki devletli çözüm modelini anlatmak istemesine de tepki göstererek, federasyonun bu modeli kabul etmediğini ve dinlemeyeceğini belirtti.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tatar, görev süresi boyunca sendikalarla bir kere bile görüşmemişken, şimdi seçim üstü sendikalara iki devletliliği anlatacakmış. DEV-İŞ olarak bizler, Kıbrıs’ta BM parametrelerinde; iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü savunuyoruz. Son kongremizde de bu tutumumuzu teyit ettik. Bu model dışında sözde çözüm önerilerini dinlemeyeceğiz.”

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddiasına da yer verildi. Tatar’ın UBP toplantılarında "hükümet vekili gibi" konuşmalar yaptığı savunularak, bu süreçte sendikaların taleplerinin yok sayıldığı belirtildi.

DEV-İŞ açıklamasında, bu nedenlerle Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetine katılmayacaklarını ve herhangi bir seçim çalışmasına alet olmayacaklarını vurguladı:

“Bu geçen sürede sendikaları bir kere bile dinlemeyen Tatar’ın seçim sürecinde yaptığı çağrıya kulak asmayacağız. DEV-İŞ olarak seçim çalışmalarına alet olmayacağız.”

