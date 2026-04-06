Dikkat bazı yerlerde su kesintisi

Değirmenlik ve Tepebaşı depolarından beslenen yerlerde yarından itibaren su kesintisi yapılacak
Dikkat bazı yerlerde su kesintisi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bağlantı ve imalat çalışmaları nedeniyle Değirmenlik ve Tepebaşı su depoları ile bu depolardan beslenen yerlerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti yarından itibaren 19 Nisan’a kadar sürecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Su Temin Projesi kapsamında, Değirmenlik Terfi Merkezi’nde planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kesinti süresince eş zamanlı olarak Gelişim-MİTAŞ KKTC İş Ortaklığı yükleniminde yapımı devam eden; “KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” işi kapsamında, Çamlıbel Deposu Bağlantı Hattı’nın mevcut ana isale hattı ile birleştirilmesi ve branşman vana odası imalatı, Değirmenlik Üst Deposu Bağlantı Hattı’nın mevcut Değirmenlik isale hattı ile birleştirilmesi ve branşman vana odası imalat çalışmalarına da başlanacağı kaydedildi.

Su temininin çalışmalar tamamlanana kadar yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, halkın bu süre zarfında suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmasının önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince halka ve belediyelere gerekli bilgilendirmenin basın aracılığıyla yapılacağı da kaydedildi.

