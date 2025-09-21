Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek

“Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek!”

“Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yoğun katılımla gerçekleştirilen Dikmen Halk Buluşmasında konuştu ve “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” dedi. Dikmen halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti. TDP Geneş Başkanı Zeki Çeler buluşmada yaptığı konuşmada, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” derken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise Dikmen halkının Tufan Erhürman’ın yanında olduğuna işaret etti.

ERHÜRMAN: CİDDİYETE SAHİP BİR CUMHURBAŞKANLIĞI VAAT EDİYORUM

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu memlekette var olduğumuzu göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Rum Lider Nikos Hristodulidis’e çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” dedi. “Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurduk kuralı, unuttuğumuz bazı davalar üstümüze gelmeye başladı” diyen Erhürman, beş senenin boşa geçtiğine dikkat çekti. Erhürman, “Devlet dediğiniz şey her şeyden önce ciddiyet ister. Söylediğiniz sözün arkasında durmayı ister. Hele de Cumhurbaşkanlığı makamındaysanız ciddi olmanız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilmeyen bir vaat veriyorum: Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum. Bunu vaat etmek zorunda kalıyorum; maalesef işler bu noktaya geldi” dedi. “Hiç kimse, hiçbir uluslararası kuruluş, bu adada çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş bu halkın bu iradesini ve siyasi eşitliğini yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek, bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, daha önce olduğu gibi bundan sonra da masadan kaçan taraf olmayacağını vurguladı. Tufan Erhürman, “Bu ülkenin, çocuklarımıza bırakırken son nefesimizde yüzlerine bakmaya utanacağımız bir yer haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

ÇELER: BU MEMLEKETTEN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK, MÜCADELE ETMELİYİZ

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de yaptığı konuşmasında, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” ifadelerini kullandı. “Bu memleketi kendilerinin malıymış gibi parsellemeye çalışanlara karşı hepimiz mücadele etmek zorundayız” diyen Çeler, bu memleketten başka gidecek yerlerinin olmadığına vurgu yaptı. Zeki Çeler, “Farklı amblemlerimiz olabilir ama bu gökyüzü altında tek istediğimiz yaşanabilir bir ülkede olmaktır. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Toplum bize “birlik olun” dedi, biz de güveni inşa edebilmek için birlik olduk” dedi. Tufan Erhürman’ın yanında olduklarının altını çizen Çeler, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ÇELEBİ: DİKMEN HALKI Tufan Erhürman’IN YANINDADIR

Buluşmada konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Hepimiz aynı yolda, memleketin yarını için el ele vermeliyiz” dedi. Halkın gücünün, her engelin üzerinde olduğuna dikkat çeken Çelebi, “Cumhurbaşkanı adayımız Erhürman, Dikmen’de de büyük bir umudu temsil ediyor. Adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde onunla yan yana yürümek sadece siyasi bir tercih değil, memleket gailesidir” diye konuştu. “Hep birlikte daha özgür, daha eşit, daha güçlü bir ülke için omuz omuza verelim” diyen Çelebi, yolun uzun olduğunu belirtti. Yüksel Çelebi, “Yasakçı zihniyetten uzak, hoşgörü ile insanını kucaklayan bir lider olduğu için Tufan Erhürman… Dikmen halkı Tufan Erhürman’dan yanadır” diye konuştu.

TALAT: 19 EKİM DEĞİŞİM GÜNÜDÜR

Dikmen halkının yoğun ilgisine teşekkür eden CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, yoğun bir çalışmayla yollarına devam ettiklerinin altını çizdi. Memlekette yolunda giden bir şeyin olmadığına işaret eden Talat, 19 Ekim’in değişim günü olacağını vurguladı. Beş senenin boşa geçtiğini dile getiren Talat, Kıbrıs Türk halkının yeni dönemde yeni lideriyle gurur duyacağının altını çizdi.