  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek

» »
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Dikmen Halk Buluşması’nda “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” dedi. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” ifadelerini kullandı.
Dikmen Halk Buluşması gerçekleşti: Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek
  • “Dikmen’deki esinti 19 Ekim’de “Tufan’a” dönüşecek!”
  • “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yoğun katılımla gerçekleştirilen Dikmen Halk Buluşmasında konuştu ve “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” dedi. Dikmen halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti. TDP Geneş Başkanı Zeki Çeler buluşmada yaptığı konuşmada, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” derken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise Dikmen halkının Tufan Erhürman’ın yanında olduğuna işaret etti.

ERHÜRMAN: CİDDİYETE SAHİP BİR CUMHURBAŞKANLIĞI VAAT EDİYORUM

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu memlekette var olduğumuzu göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Rum Lider Nikos Hristodulidis’e çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” dedi. “Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurduk kuralı, unuttuğumuz bazı davalar üstümüze gelmeye başladı” diyen Erhürman, beş senenin boşa geçtiğine dikkat çekti. Erhürman, “Devlet dediğiniz şey her şeyden önce ciddiyet ister. Söylediğiniz sözün arkasında durmayı ister. Hele de Cumhurbaşkanlığı makamındaysanız ciddi olmanız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilmeyen bir vaat veriyorum: Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum. Bunu vaat etmek zorunda kalıyorum; maalesef işler bu noktaya geldi” dedi. “Hiç kimse, hiçbir uluslararası kuruluş, bu adada çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş bu halkın bu iradesini ve siyasi eşitliğini yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek, bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, daha önce olduğu gibi bundan sonra da masadan kaçan taraf olmayacağını vurguladı. Tufan Erhürman, “Bu ülkenin, çocuklarımıza bırakırken son nefesimizde yüzlerine bakmaya utanacağımız bir yer haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

ÇELER: BU MEMLEKETTEN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK, MÜCADELE ETMELİYİZ

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de yaptığı konuşmasında, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” ifadelerini kullandı. “Bu memleketi kendilerinin malıymış gibi parsellemeye çalışanlara karşı hepimiz mücadele etmek zorundayız” diyen Çeler, bu memleketten başka gidecek yerlerinin olmadığına vurgu yaptı. Zeki Çeler, “Farklı amblemlerimiz olabilir ama bu gökyüzü altında tek istediğimiz yaşanabilir bir ülkede olmaktır. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Toplum bize “birlik olun” dedi, biz de güveni inşa edebilmek için birlik olduk” dedi. Tufan Erhürman’ın yanında olduklarının altını çizen Çeler, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ÇELEBİ: DİKMEN HALKI Tufan Erhürman’IN YANINDADIR

Buluşmada konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Hepimiz aynı yolda, memleketin yarını için el ele vermeliyiz” dedi. Halkın gücünün, her engelin üzerinde olduğuna dikkat çeken Çelebi, “Cumhurbaşkanı adayımız Erhürman, Dikmen’de de büyük bir umudu temsil ediyor. Adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde onunla yan yana yürümek sadece siyasi bir tercih değil, memleket gailesidir” diye konuştu. “Hep birlikte daha özgür, daha eşit, daha güçlü bir ülke için omuz omuza verelim” diyen Çelebi, yolun uzun olduğunu belirtti. Yüksel Çelebi, “Yasakçı zihniyetten uzak, hoşgörü ile insanını kucaklayan bir lider olduğu için Tufan Erhürman… Dikmen halkı Tufan Erhürman’dan yanadır” diye konuştu.

TALAT: 19 EKİM DEĞİŞİM GÜNÜDÜR

Dikmen halkının yoğun ilgisine teşekkür eden CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, yoğun bir çalışmayla yollarına devam ettiklerinin altını çizdi. Memlekette yolunda giden bir şeyin olmadığına işaret eden Talat, 19 Ekim’in değişim günü olacağını vurguladı. Beş senenin boşa geçtiğini dile getiren Talat, Kıbrıs Türk halkının yeni dönemde yeni lideriyle gurur duyacağının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 388 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi!21 Eylül 2025 Pazar 10:34
  • Otopsi raporu açıklandı21 Eylül 2025 Pazar 10:31
  • Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor21 Eylül 2025 Pazar 10:24
  • YSK’dan flaş karar: UBP’nin seçmen sorgu sitesi kapatıldı!20 Eylül 2025 Cumartesi 17:43
  • Erhan Arıklı: İsraille mi federasyon kuracaksın Tufan Hoca?20 Eylül 2025 Cumartesi 16:58
  • Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek20 Eylül 2025 Cumartesi 15:01
  • Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri 22 Eylül'de değişiyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem20 Eylül 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Gazimağusa yolunda araç yangını...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti