DP 13. Olağan Genel Kurultayı'nı gerçekleştiriyor.

Demokrat Parti (DP), 33. kuruluş yılında 13. Olağan Genel Kurultayı'nı yapma heyecanı yaşıyor.
"Kendi aramızda, kendi adımızla" sloganı ile düzenlenen kurultay, Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak.
Dün, DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar düzenlenecek kurultaya tüm partilileri, halkı ve basını davet ederek, “Birlikte güçlüyüz, birlikte varız” inancıyla yanlarında olmaya çağırmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.