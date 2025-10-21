DP ve YDP'den mutabık kalınacak bir tarihte erken genel seçime evet

Arıklı ile Ataoğlu, Başbakan ile özellikle erken seçim konusunda mutabık kalınacak bir tarihte erken genel seçim yapılmasına hükümet ortakları olarak destek vereceklerini ifade etti.

19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendiren hükümetin iki ortağı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları, halkın iç siyasete yönelik vermiş olduğu mesajın gayet açık olduğunu belirterek, bu nedenle yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, seçim sonuçlarına bakıldığında halkın özellikle iç siyasete yönelik olarak verdiği mesajların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılarak, bu konuda hükümet ortaklarıyla da görüşüleceği belirtildi.

İki genel başkan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile gün içerisinde yapacakları görüşmede, Başbakan’ın erken seçim de dâhil olmak üzere vereceği kararda hükümet olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını bildirdi.

