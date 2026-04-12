SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

DP'ye yine haber verilmedi: Üstel'in yasayı geri çektiğini basından öğrenmemiz kabul edilemez!

Akpınar, Üstel’in yasa geri çekme kararının kendilerine önceden bildirilmediğini belirterek bunun koalisyon yönetimi açısından kabul edilemez olduğunu söyledi, istişaresiz kararların parçası olmayacaklarını vurguladı
DP’ye yine haber verilmedi: Üstel’in yasayı geri çektiğini basından öğrenmemiz kabul edilemez!

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, kamuoyunda son günlerde yer alan gelişmeler ve yapılan açıklamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akpınar, partilerinin ortaya koyduğu duruşun farklı şekillerde yorumlanmaya çalışıldığını üzülerek takip ettiklerini belirtti. Akpınar, öte yandan Başbakan Ünal Üstel tarafından hükümet adına yapılan ve söz konusu yasanın geri çekildiğine ilişkin açıklamanın, Demokrat Parti’ye önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın basın aracılığıyla öğrenildiğini belirterek, bunun koalisyon yönetimi açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akpınar'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda yer alan gelişmeler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Demokrat Parti’nin ortaya koymuş olduğu duruşun farklı şekillerde yorumlanmaya çalışıldığını üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle altını açık ve net bir şekilde çizmenin doğru olacağını düşünüyorum. Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Meclisi’nde Pazartesi günü yapılacak oturuma katılmama kararı, herhangi bir davete katılmama, dışlanma ya da kişisel kırgınlık sebebiyle değildir. Kimse duruşumuzu küçültmesin ve veya küçültmeye çalışmasın. Kararımız tamamen ilkesel ve siyasi bir duruştur. Bu karar, Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik oluşan fiili baskı ortamına, Sürecin şeffaflıktan uzak yönetilmesine ve hükümet ortakları arasında gerekli istişare mekanizmalarının işletilmemesine yönelik açık bir tepkinin sonucudur. Bu çerçevede, bazı siyasi çevreler tarafından yapılan ve Demokrat Parti’nin bu duruşunu farklı gerekçelere indirgemeye yönelik açıklamaları, kamuoyunu yanıltmaya dönük talihsiz girişimler olarak değerlendiriyoruz. Demokrat Parti, siyasetini kırgınlıklar üzerinden yürütmüyor, ilkeler üzerinden yapıyor. Hiçbir siyasi aktörün, Demokrat Parti’nin ortaya koyduğu bu net ve güçlü duruşu gölgelemeye veya kendi siyasi pozisyonuna alan açmaya çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

'ÜSTEL TARAFINDAN HÜKÜMET ADINA YAPILAN VE SÖZ KONUSU YASANIN GERİ ÇEKİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAYI DA BASIN ARACILIĞIYLA ÖĞRENDİK; BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR'

Öte yandan, Dün Sn. Başbakan Ünal Üstel tarafından hükümet adına yapılan ve söz konusu yasanın geri çekildiğine ilişkin açıklamanın da, bir hükümet ortağı olan Demokrat Parti’ye önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın basın aracılığıyla öğrenilmiş olması, koalisyon yönetimi açısından kabul edilebilir değildir. Daha önce de açıkça ifade ettiğimiz üzere, Demokrat Parti, hükümet ortağı olduğu bir yapıda, alınacak kararların dışında bırakıldığı, önceden bilgilendirilmediği ve istişare süreçlerinin işletilmediği hiçbir sürecin parçası olmayacaktır.

Bu duruşumuz, siyasi bir tercihin ötesinde, kurumsal saygı, ortak yönetim anlayışı ve devlet ciddiyetinin gereği olduğu anlaşılmalıdır. Demokrat Partinin her zaman, Halkımızın iradesine, Demokratik kurumların saygınlığına ve şeffaf yönetim anlayışına olan bağlılığını, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha dile getiriyoruz"

 

Diğer Haberler
  • Şahali: Görüşülen bir yasa ancak geri çekilirse gündemden düşer!11 Nisan 2026 Cumartesi 21:49
  • Üstel, hayat pahalılığı düzenlemesinin bu haftaki Meclis gündeminden çıkarılarak ertelendiğini açıkladı!11 Nisan 2026 Cumartesi 21:48
  • Genel grev Pazartesi günü de devam ediyor: Gözler Meclis Genel Kurulu'nda!11 Nisan 2026 Cumartesi 20:19
  • 55 yaşındaki hastaya ikinci kez kalp nakli yapıldı11 Nisan 2026 Cumartesi 19:34
  • Trafik Denetimlerinde 282 Sürücüye İşlem, 30 Araç Trafikten Men Edildi11 Nisan 2026 Cumartesi 18:05
  • Alkollü Sürüş ve Dikkatsizlik Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Yaralı11 Nisan 2026 Cumartesi 18:04
  • Hafta sonu sağanak bekleniyor11 Nisan 2026 Cumartesi 08:36
  • Kültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı11 Nisan 2026 Cumartesi 08:35
  • Sendikalar 13 Nisan'da genel grevde: Meclis önünde eylem yapılacak11 Nisan 2026 Cumartesi 08:33
  • Mart 2026, dünyada kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu11 Nisan 2026 Cumartesi 08:31
