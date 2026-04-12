Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz oldu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçimler sonucunda Birlik Başkanlığı görevine Umut Öksüz seçildi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçimler sonucunda Birlik Başkanlığı görevine Umut Öksüz seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu asil üyelikleri; Umut Öksüz, Ülker Pozan Cihangir, Halit Kavçın, Açelya Coşar Tüfekçi, Dicle Tekiner, Bahar Nurlüöz ve Çise Sezerel’den oluşurken; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Umut Özüöz, Mediha Keleşoğlu ve İldem Mısırlı seçildi.

Disiplin Kurulu asil üyelikleri; Süay Sevinç, Servan Güvenir, Zakire Kaleli, Mehmet Yazman ve Ebru Başay’dan oluştu. Disiplin Kurulu yedek üyeliklerie ise Buğçe Yürüker ve Ayberk Gürsoy seçildi.

Denetleme Kurulu üyelikleri Mustafa Gürman, Bahire Çeler, Gülnur Çelik ve .Ecz. Arkan Adışanlı’dan oluştu.

Ayrıca, gerçekleştirilen genel kurul ile birlikte ada geneli bölge kurulları da resmileştirilerek örgütsel yapının daha da güçlendirildiği bildirildi.

