Eğlence Mekanında Kavga: Bir Kişinin Burnu Kırıldı

Girne’de 5 Ekim 2025 tarihinde sabaha karşı bir eğlence mekanında çıkan kavga, ciddi yaralanmayla sonuçlandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında yaşanan tartışma sonucu C.T. (E-21), başıyla E.H.’nin (E-27) yüzüne vurdu. Darbenin etkisiyle E.H.’nin burnu kırıldı.
Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında C.T. tespit edilerek tutuklandı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.