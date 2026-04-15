Ekipler olası yangınlara hazır!

Ekipler olası yangınlara hazır!

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte yangın riskinin artacağı değerlendirilerek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü koordinasyon içerisinde hazırlık ve müdahale çalışmalarını yürütülüyor.
Ekipler olası yangınlara hazır!

Bu kapsamda, muhtemel yangınlara yönelik faaliyetler, kurumlar arası iş birliği anlayışıyla sürdürülüyor.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, bugün saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı Otopark bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kurumların hazırlık seviyesi, alınan tedbirler ile mevcut imkan ve kabiliyetler kamuoyuna sunuldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban etkinlikte yaptığı konuşmada, yaz aylarında artan sıcaklık, kuraklık ve çevresel koşulların yangın riskini ciddi ölçüde yükselttiğine dikkat çekti. Balaban, afetlere karşı etkin mücadelenin yalnızca müdahale anıyla sınırlı olmadığına, hazırlık ve önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Yangınlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede sürdürüldüğünü belirten Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü’nün toplam 87 araç ve 555 personel ile 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti.

Afet yönetiminin tüm kurumlar ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Balaban, vatandaşların da özellikle yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede anız, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve buna benzer yangına sebebiyet verebilecek dikkatsiz davranışlardan kaçınılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı

Ülkenin doğal varlıklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Balaban, küçük ihmallerin büyük kayıplara yol açabileceğini, buna karşılık basit tedbirlerin büyük felaketleri önleyebileceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen etkinlik ile amaçlarının hem kurumların hazırlık seviyesini kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmak hem de topluma güven vermek olduğunu belirten Balaban, “Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” mesajını verdi.

Balaban, organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlara, görev yapan personele ve basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Etkinliğe gönüllü arama kurtarma dernekleri Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK) ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) de katıldı.

 

