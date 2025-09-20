Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde 22.00-02.00 saatleri arasında geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa:

Gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1.524 araç sürücüsü kontrol edildi. 310 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa:

Alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve bahis evlerinde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

977 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 292 sürücüye işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Girne:

Eğlence mekanları ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde, bir iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği, bir diğerinin ise geçerli içki ruhsatı olmadan satış yaptığı belirlendi. İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte 1.310 araç kontrol edilirken, 223 trafik suçu rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt:

Yapılan asayiş denetimlerinde olumsuzluk görülmezken, 550 araç sürücüsü kontrol edildi. 94 sürücüye yasal işlem başlatıldı.

İskele:

Asayiş denetimlerinde ülkede izinsiz ikamet eden 1 kişi ile tasarrufunda hintkeneviri bulunan 2 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 1.430 sürücü denetlenirken, 260 sürücüye işlem yapıldı, 53 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.