  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem

» »
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde 22.00-02.00 saatleri arasında geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem

Lefkoşa:

Gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1.524 araç sürücüsü kontrol edildi. 310 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa:

Alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve bahis evlerinde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

977 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 292 sürücüye işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Girne:

Eğlence mekanları ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde, bir iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği, bir diğerinin ise geçerli içki ruhsatı olmadan satış yaptığı belirlendi. İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte 1.310 araç kontrol edilirken, 223 trafik suçu rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt:

Yapılan asayiş denetimlerinde olumsuzluk görülmezken, 550 araç sürücüsü kontrol edildi. 94 sürücüye yasal işlem başlatıldı.

İskele:

Asayiş denetimlerinde ülkede izinsiz ikamet eden 1 kişi ile tasarrufunda hintkeneviri bulunan 2 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 1.430 sürücü denetlenirken, 260 sürücüye işlem yapıldı, 53 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adaya kuru sıkı tabanca ile geldi...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:52
  • Esentepe’de ani ölüm20 Eylül 2025 Cumartesi 14:51
  • Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi19 Eylül 2025 Cuma 20:05
  • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü19 Eylül 2025 Cuma 20:04
  • Lefkoşa’da Uluslararası Barış Günü Etkinliği19 Eylül 2025 Cuma 16:11
  • Bağımsızlık Yolu’ndan YSK’ya Ersin Tatar’ın Seçim Amblemi Hakkında İtiraz19 Eylül 2025 Cuma 16:03
  • Sahte Diş Fakültesi diploması ile yakalandı...19 Eylül 2025 Cuma 15:20
  • Haftalık gıda denetim sonuçları…19 Eylül 2025 Cuma 14:20
  • Sigortasız aracıyla zincirleme kazaya yol açtı!19 Eylül 2025 Cuma 14:19
  • Alsancak’ta zorla kaçırma olayı: Zanlılar yargı önünde19 Eylül 2025 Cuma 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti