"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" tartışması...

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın değişmesiyle birlikte yapılan ilk açıklamada emeklilerin maaşlarının “müjde” olarak duyurulmasını eleştirdi.

Barçın, emeklilerin maaşlarının zaten yasal hak olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığın ilk büyük icraatı, emeklilerimizin hakkı olan maaşlarını vermek oldu ve bu da ‘müjde’ diye açıklandı” dedi.

Ancak yeni emekli olan sigorta emeklilerinin yasanın öngördüğü sürede maaşlarını hâlâ alamadığını belirten Barçın, “Emeklilerimizin yaşadığı mağduriyet devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Az kaldı, gidecekler” diyen Barçın, CTP iktidarında EYT düzenlemesinin ve emeklilerin ilaç sorununun çözüleceğini söyledi.