En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Sandallar 21 kg/m², Kalkanlı 19 kg/m², Yeşilırmak 15 kg/m², Beyarmudu 14 kg/m², Çayönü, Dörtyol 13 kg/m², Pile, Çamlıbel, Kozanköy 12 kg/m², Gaziveren, Girne, Mağusa 10 kg/m², Selvilitepe, Akdeniz, Güzelyurt, Akdoğan 9 kg/m², Salamis, İskele, Kırıkkale 7 kg/m², Kaleburnu 6 kg/m², Boğaz, Taşpınar, Geçitkale, Koruçam 5 kg/m², Türkeli, Lapta, Alsancak 4 kg/m², Gönyeli, Zümrütköy, Doğancı, Beylerbeyi, Bostancı, Karaoğlanoğlu 3 kg/m².”
