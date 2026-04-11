Ercan çevresinde dron yasağı devam edecek

Ercan Havalimanı çevresinde uçuş güvenliği gerekçesiyle dron yasağının ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle devam edeceği açıklandı.

Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile civarında dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın devam edilmesine karar verildi.

Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş imzasıyla yapılan duyuruyla söz konusu yasağın ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Tüm kişi ve kuruluşların bu yasağa titizlikle uyması istenirken, aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlem yapılacağı kaydedildi.