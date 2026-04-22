Ercan Havalimanı'ndaki trafik sorununun çözümü için önemli kararlar alındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Ercan Havalimanı’ndaki trafik karmaşasının giderilmesi amacıyla önemli kararlar alındığını belirtti.
Ercan Havalimanı’nda Gelen Yolcu Terminali’nin çıkışında yaşanan trafik sorununun giderilmesi amacıyla bugün Ercan Havalimanı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Müsteşar Öztürk’ün yanı sıra Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar, Plan ve Proje Müdürü Ayşe Tosunoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Ercan Güvenlik Amiri Polis Müdürü Erkan Demirdağ, T&T Airport Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Naci Işık ve diğer yetkililer katıldı.

VATANDAŞA HİZMET, TURİSTE İYİ BİR İLK İZLENİM

Müstaşar Öztürk, toplantının temel amacının Gelen Yolcu Terminali önündeki trafiği rahatlatmak olduğunu; bakanlık, belediye ve işletme olarak vatandaşa hizmet, ülkemize gelen turiste de iyi bir ilk izlenim bırakmak istediklerini söyledi.

Öztürk, bu amaçla yeni bir proje yapıldığını, tüm trafiğin otopark üzerinden dönmesinin amaçlandığını, bunu en önemli kısmının da yakınını almaya gelen vatandaş için makul bir ücret belirlemek olduğunu ifade etti.

Öztürk, yapılacak düzenleme ile otobüs, minibüs, vito ve diğer ticari araçların otoparkta tutulacağını, araçların havalimanından çıkarken Gelen Yolcu Terminali önünden değil, otoparkın doğu kısımdaki kapıdan geçeceklerini belirtti.

TERMİNAL ÇIKIŞINDA TAKSİ SAYISI İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni proje kapsamında, Gelen Yolcu Terminali çıkışında bekleyebilecek taksi sayısının ihtiyaca göre belirleneceğini kaydeden Öztürk, bunun dışında kalanların ise Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Havalimanı sınırları dışında oluşturacağı park yerinde tutulacağını, talep olması halinde de araçların telsiz ile Gelen Yolcu Terminali’ne çağrılabileceğini aktardı.

Öztürk, “Bunlara ek olarak Karayolları Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi trafik akışını yöneten ortak bir çalışmayla hangi araçların nereden girip nereden çıkacağını belirleyecek. Bütün bu uygulamalardan sonra trafik düzenlemesine aykırı hareket edenlere Belediye Zabıtaları gerekli işlemi uygulayacaktır” şeklinde konuştu.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ise eski terminalde 4 milyon yolcuya sorunsuz bir şekilde hizmet verildiğini, oradaki trafik sirkülasyonunun yeni terminale uygulamasını amaçladıklarını ifade etti.

 

