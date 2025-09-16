  • BIST 11085.59
  • Altın 4906.457
  • Dolar 41.288
  • Euro 48.7713
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASon dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

Erdoğan: KKTC bizim kardeşimizdir

» »
"Erdoğan, bu hakların hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına güvence sağladığını kaydetti."
Erdoğan: KKTC bizim kardeşimizdir

"Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimi var. Seçim sonuçlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları ve iddiaları konusunda riskler taşıyıp taşımadığı hususunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak bağımsız yargısı gözetiminde seçimlerini gerçekleştireceğini belirtti.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz. Buna el uzatılmasına da müsaade etmeyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, uluslararası hukuk zemininde ve Birleşmiş Milletler kararlarında meşru şekilde tanınan garantörlük haklarına sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu hakların hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına güvence sağladığını kaydetti.

Kıbrıs Adası'nın yıllarca bölgesel ve küresel güçlerin oyun alanı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, yakın tarihin oynanan oyunların ne kadar kanlı olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, "Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır. Ne biz ne Kıbrıs Türk halkı yaşadıklarını unutmuştur. Acılarla dolu hafızalar taptazedir. Benzer acıları bir daha kimse Kıbrıs Türkü'ne yaşatamaz, biz buna izin vermeyiz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DEV-İŞ’ten Tatar’a sert tepki: Seçim çalışmalarına alet olmayacağız16 Eylül 2025 Salı 12:40
  • Fikri Ataoğlu: Erken genel seçim, bütçenin geçmesinin ardından yapılmalıdır!16 Eylül 2025 Salı 12:38
  • Erhürman: “Tüm İnsanlarımızı Eşitlik Temelinde Bütünleştiririz”16 Eylül 2025 Salı 12:30
  • Simon Aykut davasında yeni tanıklar dinlendi16 Eylül 2025 Salı 12:22
  • Öğretmenler Sendikası: Eğitimde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz!16 Eylül 2025 Salı 12:16
  • Uzun süredir konuşulan senaryo okulların açılmasıyla devrede! Başörtüsü sorunu yeniden ortaya çıktı!16 Eylül 2025 Salı 10:27
  • BES: “Tatar’ın Davetini Reddediyoruz; Seçim Propagandasına Alet Olmayacağız”16 Eylül 2025 Salı 10:18
  • Basın-Sen: Tatar’ın davetine katılmayacaklarını bildirdi.16 Eylül 2025 Salı 10:16
  • Denktaş: Türkiye saygı duyar16 Eylül 2025 Salı 10:14
  • Yeşil Barış Hareketi: "Ozon tabakasını korumak yaşamı korumaktır"16 Eylül 2025 Salı 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti