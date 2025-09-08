  • BIST 10587.03
  • Altın 4842.502
  • Dolar 41.2743
  • Euro 48.4654
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Erhürman: 19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak

» »
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ünal Üstel'in geçtiğimiz gün söylediği sözlere tepki gösterdi.
Erhürman: 19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak

“Kamu Hizmeti Komisyonu (sınavına) giren çocuklarımız yazılıda kendileri başaracak, sözlüde de biz Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği kendilerine veririz”. Sn. Tatar’a destek toplantısında böyle demiş Sn. Üstel. 

Sn. Tatar da yanında otururken üstelik!

“Cumhurbaşkanlığı yalnızca Kıbrıs sorunu ile ve dışarıdaki işlerle ilgilenmeyecek, içeride de görevleri var. Bu ülkede kamu yönetimine liyakati hakim kılacağız” dediğimizde kızmışlardı.

Cumhurbaşkanı’nın içeride işi yok diyerek kızdıkları sanıldı. Meğerse kızdıkları “liyakati hakim kılacağız” kısmıymış!

Kamu Hizmeti Komisyonu üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 

Seçim vaadi ne? “Yazılıyı siz geçin, sözlüde Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği veririz”. Yani sözlüde torpil!

Bugüne kadar yapabildi, yapamadı ayrı konu! Bunu söylediğiniz anda, Kamu Hizmeti Komisyonu’na güveni sarsarsınız. Çocuklarımızın adil değerlendirmeye tabi tutulacaklarına olan inancını bitirirsiniz.

Sonra çocuklarımız “bu ülkede adalet yok. Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum” derler. Sonra, bu halk, gençlerimiz, kurumlarımızla gurur duymayı bırakın, onlara olan saygısını, inancını yitirir.

Hiçbir gencimiz endişe etmesin. Yurdundan umudunu kesmesin. Kurumlarımızda adalet ve eşitlik ilkelerine uygun biçimde hizmet veren insanlarımız da üzülmesin, endişe etmesin.

19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak. Hiç kimsenin hakkı yenmeyecek. Ve bu halk yeniden kendisine, ülkesine, kurumlarına güvenecek. Bu halk yeniden, kendisiyle, ülkesiyle, kurumlarıyla gurur duyacak.

Çocuklarımız, gençlerimiz morallerini bozmasınlar. Bu halk çocuklarının emeğini çaldırmayacak. Çocuklarına haklarının lütuf gibi sunulmasına izin vermeyecek. 

Bu halk çocuklarından, gençlerinden asla vazgeçmeyecek…"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
  • Korgeneral Bedrettin Demirel'in oğlu, gelini ve torunu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti09 Eylül 2025 Salı 13:18
  • YSK'dan açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü09 Eylül 2025 Salı 13:16
  • Hristodulidis, Kuzey’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü09 Eylül 2025 Salı 12:19
  • Suçunu itiraf etti...09 Eylül 2025 Salı 12:12
  • Evden ve arabadan uyuşturucu fışkırdı09 Eylül 2025 Salı 12:05
  • Parayı kasa yerine cebine koydu...09 Eylül 2025 Salı 11:59
  • Girne’de Şok Olay: Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp Davası09 Eylül 2025 Salı 11:55
  • Pazartesi günü ders zili çalıyor09 Eylül 2025 Salı 11:40
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti