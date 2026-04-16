  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABinyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte, teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün saat 12.30’da adadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın forum öncesinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Antalya’da düzenlenecek forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, birçok görüşme gerçekleştirmesi ve görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti