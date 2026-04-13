Erhürman: Bayrak yakılması medeniyet kaybı

Erhürman: Bayrak yakılması medeniyet kaybı

"Sıklıkla ortaya konulan bu medeniyetsizlik örneği, zihniyet ve provokasyonlar bizden ziyade Kıbrıs Rum Liderliği'nin sorunu ve kınama vesilesi olmalıdır!"
Güneyde bir grup kendini bilmez insan, hem de dini bayram kutlamaları esnasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmışlar.

Bayrakların yakılması, bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmez. Ama bu saçma sapan "eylem", yakanlar açısından açık bir medeniyet kaybıdır.

Sıklıkla ortaya konulan bu medeniyetsizlik örneği, zihniyet ve provokasyonlar bizden ziyade Kıbrıs Rum Liderliği'nin sorunu ve kınama vesilesi olmalıdır!

Bu provokasyonu ve onu gerçekleştirenlerin zihniyet dünyasını şiddetle kınıyorum.

